Ondas e poesia: o que o sócio-diretor do grupo Fasano faz no tempo livre

Difícil definir Constantino Bittencourt por seus gostos. O sócio-diretor do grupo Fasano (Rogério Fasano e o grupo JHSF são os outros dois principais acionistas) gosta de certa formalidade na hora de se vestir, até porque está sempre em visitas aos hotéis e restaurantes da rede. Também aprecia a informalidade do surfe, esporte que voltou a praticar há poucos anos.

Ele gosta de rever Casablanca e outros clássicos do cinema, mas aparece no DVD do Grande Encontro dançando forró com a mulher. “Fomos ao show, não sabia que estava sendo gravado. De vez em quando alguém me aborda e pergunta se sou eu no vídeo”, conta, entre risos. Bittencourt é carioca, mora em São Paulo e já morou no México e na França. Estudou no Boston College, trabalhou no mercado financeiro em Nova York, mas a paixão pela hotelaria o levou ao grupo Faena. Em 2007, aceitou a proposta do Fasano. A entrevista completa você confere no podcast Casual EXAME, no Spotify.