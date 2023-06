Erdogan reeleito tem missão de estabilizar economia turca, com efeitos para o Brasil

Etiquetas de preços sobrepostas indicando oscilações diárias no valor de produtos básicos vendidos no supermercado. Filas, dificuldades para encontrar itens e prateleiras vazias. O cenário que parece o Brasil da ­hiperinflação dos anos 1980 é na verdade a Turquia em maio de 2023, durante a eleição que reconduziu o presidente Recep Tayyip Erdogan para um terceiro mandato, somando 20 anos no poder. A inflação recorde, que chegou a 58% no ano passado, corrói o poder de compra da população, afeta as reservas internacionais e desvaloriza a lira turca em relação ao dólar.

O quebra-cabeça que o presidente precisa montar daqui para a frente exige peças com encaixe perfeito, a começar pela taxa de juro. Contrariando os manuais econômicos, ele baixou a taxa — na marra — ao menor nível em quase dois anos: 8,5%. O valor deve mudar no curto prazo, avaliam analistas. “Aumentar as taxas de juro para combater a alta inflação apresentaria um impacto negativo no crescimento e, provavelmente, elevaria o nível de desemprego, prejudicando a popularidade de Erdogan”, afirma Emre Peker, da consultoria ­Eurasia Group.

A popularidade é um tema especialmente relevante. Mesmo controlando a mídia, o sistema judiciá­rio e o Parlamento, pela primeira vez o líder disputou um segundo turno, alcançando 52% dos votos válidos. A oposição saiu fortalecida. Ainda assim, não deve promover embates significativos com Erdogan. Tudo depende de quanto ele pesará a mão em temas ligados a direitos humanos e cidadania.

“Assim como o Brasil, o país sai da eleição muito dividido, com o lado da sociedade que não votou nele receoso de que a Turquia se encaminhe cada vez mais para uma autocracia”, afirma Maurício Moura, sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital, e professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos.

O primeiro movimento pós-eleição foi um sinal econômico. Erdogan nomeou Mehmet Simsek ministro das Finanças. Simsek reassume o posto, no qual implementou medidas econômicas convencionais no país de 2009 a 2015. “Eu comparo esse movimento a quando a ex-presidente Dilma Rousseff [PT] indicou Joaquim Levy para a Fazenda, em 2014, mas no fim voltou a ter uma política econômica heterodoxa”, avalia o professor de economia da Faap Sillas de Souza Cezar.

Situação econômica da Turquia

A dúvida é se Erdogan vai deixar sua popularidade cair para encaixar as peças da economia no lugar correto. Esse movimento pode afetar sua credibilidade com seu principal eleitorado: a classe média, que enriqueceu com o crescimento a galope do produto interno bruto (PIB), com salto de 11,4% registrado em 2021. “O alto custo de vida e as pressões sobre a moe­da estão diminuindo a riqueza das famílias dia após dia e criando um ambiente instável para as empresas locais”, diz Emre Peker.

Reflexos para o Brasil

O colapso da economia turca não seria nada bom para o Brasil. Investidores internacionais, que buscam fundos emergentes, podem sentir uma contaminação e fugir para mercados mais seguros. Além disso, interessa ao mundo a estabilidade política turca. Afinal, o país, mesmo parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), tem uma posição ambígua no contexto da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. O cenário e suas possíveis consequências deixam esse quebra-cabeça ainda mais complexo, difícil de ter um encaixe perfeito.