Como esta empresa de Londrina criou uma IA própria para vender carro seminovo em 40 minutos

A inteligência artificial entrou na Vaapty para organizar a operação das franquias. A empresa criou uma IA própria, ligada a sistemas de CRM, para gerenciar clientes, e de ERP, para controlar processos. A ferramenta ajuda a padronizar tarefas, acompanhar dados em tempo real, medir produtividade, integrar sistemas, usar chatbots no atendimento e apoiar análises sobre a rede.

A Vaapty atua na intermediação de venda de veículos seminovos. O modelo conecta quem quer vender com quem quer comprar, sem manter estoque de carros ou pátios cheios. A promessa da empresa é vender automóveis em até 40 minutos, com menos etapas para o cliente.

A história entra em pauta porque a companhia cresce em franquias, receita e tecnologia. Criada em 2020, em Londrina, no norte do Paraná, a Vaapty passou a crescer por meio de franquias em 2021, ainda durante a pandemia. Até o segundo semestre de 2025, a empresa havia vendido 400 unidades.

A meta é chegar a 450 unidades vendidas e movimentar 1,8 bilhão de reais em 2026. A empresa foi aberta em 2016 como uma “imobiliária de veículos”. O negócio cresceu no início, mas quebrou em 2019. Aí, o fundador Ycaro Martins reformulou o negócio para expansão por franquia. “Foi ali que a ficha caiu. Eu sabia vender rápido, conhecia quem queria comprar e quem queria vender. Só faltava entender o modelo certo”, diz Martins.

Hoje, o dia a dia da operação é tocado pelo também sócio e CEO Miguel Henrique Souza, que aposta em novas ferramentas de gestão — incluindo novos agentes de IA — para coordenar a expansão. “Estamos implementando programas de valorização e recuperando a energia tanto dos funcionários como dos franqueados”, afirma Miguel. Hoje, a Vaapty tem cerca de 60 funcionários diretos e quase 1.000 indiretos.