Ele quebrou, teve depressão, deu a volta por cima e agora tem negócio de R$ 1,8 bilhão

De vendedor de livros e limpador de carros a atendente de call center e vendedor de loja de eletrônicos, Ycaro Martins construiu uma carreira marcada pela persistência. Com apenas o ensino médio concluído e alguns cursos superiores interrompidos, ele se reinventou e fundou a Vaapty, pioneira do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos no Brasil.

Criada oficialmente em 2020, com sede em Londrina, no norte do Paraná, a empresa nasceu com a missão de vender automóveis seminovos em até 40 minutos, conectando compradores e vendedores sem precisar manter estoques ou pátios lotados e de maneira mais simples e sem burocracia.

Em 2021, durante a pandemia de covid-19, a Vaapty se tornou franquia e, até o segundo semestre de 2025, já havia comercializado 400 unidades. Hoje, são 160 lojas em operação, movimentando mais de 3.000 carros por mês, com a meta de chegar a 450 unidades vendidas e movimentar R$ 1,8 bilhão até o fim do ano.

O desempenho impressionante da rede, que está presente em 228 cidades, 19 estados e no Distrito Federal, colocou a empresa pela terceira vez no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Ela ficou em segundo lugar entre 128 companhias que faturaram entre R$ 30 e R$ 150 milhões em 2024.

Desde cedo, Ycaro sabia que tinha alma de vendedor. Inspirado pelo pai, entrou jovem no setor automotivo e nunca mais saiu. Atuou como gestor de novos negócios em concessionárias e passou por marcas como Ford, Nissan e Peugeot. Apesar da boa renda, em um dado momento, o espírito empreendedor falou mais alto.

“Estava cansado de dar dinheiro para o patrão”, lembra, rindo.

A virada veio quando um cliente fiel da Nissan, que o acompanhava de loja em loja, contou que trabalhava com intermediação de vendas de máquinas agrícolas e pesadas.

“Foi ali que a ficha caiu. Eu sabia vender rápido, conhecia quem queria comprar e quem queria vender. Só faltava entender o modelo certo”, diz.

Em 2016, Ycaro abriu o primeiro negócio próprio, uma espécie de imobiliária de carros. A empresa teve sucesso no início, porque o empreender sabia vender como ninguém, mas ele admite que faltou planejamento, orçamento e controle. Em 2019, o negócio faliu.

Mesmo sem dinheiro e com depressão, Ycaro não desistiu e teve a ideia de franquear o modelo de intermediação que havia criado, reduzindo custos e processos e permitindo que empreendedores de diferentes regiões operassem lojas sob a mesma estrutura e padrão. Um ano depois e com um investimento de R$ 10 mil, abriu as duas primeiras lojas dentro de supermercados. “Deu no que deu, e olha onde estamos hoje”.

Cerca de seis meses depois ele conseguiu um investidor, abriu a terceira unidade como loja modelo, em formato de franquia, e passou um ano ganhando R$ 2 mil por mês. Em cinco anos, o empreendedor transformou seu empreendimento em uma potência no setor automotivo e, por meio de seu conhecimento e de suas falhas, ensina os franqueados a fazer com que seus negócios prosperem.

Novo CEO prova que liderança não tem idade

A Vaapty está em fase de profissionalizar a gestão e investir em tecnologia. Após anos à frente da empresa, Ycaro passou o bastão e agora foca totalmente na expansão, parcerias estratégicas, marketing institucional e visão de futuro da companhia.

O time conta com o novo sócio e CEO, Miguel Henrique Souza, de apenas 26 anos. Natural de Londrina, Miguel concluiu o ensino médio aos 16 anos e é mestre em ciência da computação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Já trabalhou na criação e gestão de produtos financeiros e na coordenação de equipes em fintechs, bancos e empresas de infraestrutura.

O executivo entrou na empresa em julho e há um mês assumiu o cargo de CEO. Com a nova gestão, a Vaapty busca se firmar não apenas como referência em vendas e suporte de franquias, mas também como uma empresa de tecnologia que valoriza boas práticas corporativas.

“Por muito tempo faltou uma visão de mercado mais estruturada, com governança, RH e plano de carreira. Estamos implementando programas de valorização e recuperando a energia tanto dos colaboradores como dos franqueados”, reforça Miguel.

Atualmente, a rede tem cerca de 60 funcionários diretos e quase 1.000 indiretos. No time de tecnologia, liderado pelo novo sócio, já são 11 profissionais dedicados.

Miguel Henrique Souza, novo CEO com apenas 26 anos, e Ycaro Martins: passagem de bastão (Divulgação/Divulgação)

Oportunidade para quem quer crescer e liderar

O perfil do franqueado da Vaapty é de alguém com mente aberta, disposição para crescer e capacidade de liderança, independentemente da idade.

A empresa, que oferece três modalidades de franquia (Store, Check Point e Trader), acompanha cada franqueado em todas as etapas, desde a venda da unidade, até a implantação, escolha do ponto, projeto arquitetônico, marketing e treinamentos online e presenciais.

No escritório, uma equipe responsável por oferecer suporte individualizado, consultoria presencial e atenção a dificuldades específicas, garantindo que ninguém se sinta desamparado após a compra.

“Queremos que a Vaapty seja duradoura no mercado. Temos planos de expansão internacional para o próximo ano e já estamos nos movimentando para isso. Para que tudo dê certo, cada detalhe precisa estar no lugar”, diz Ycaro.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.