Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Ele quebrou, teve depressão, deu a volta por cima e agora tem negócio de R$ 1,8 bilhão

O paranaense Ycaro Martins é fundador da Vaapty, rede de franquias de revenda de veículos seminovos com 160 lojas pelo país que vendem mais de 3.000 veículos por mês. Após dificuldades, Vaapty virou uma das empresas que mais cresce no país e tem novo CEO

Ycaro Martins, fundador da Vaapty, sobre a decisão de empreender: “Estava cansado de dar dinheiro para o patrão” (Vaapty/Divulgação)

Ycaro Martins, fundador da Vaapty, sobre a decisão de empreender: “Estava cansado de dar dinheiro para o patrão” (Vaapty/Divulgação)

Júlia Arbex

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10h02.

Tudo sobreNegócios em Expansão 2025
Saiba mais

De vendedor de livros e limpador de carros a atendente de call center e vendedor de loja de eletrônicos, Ycaro Martins construiu uma carreira marcada pela persistência. Com apenas o ensino médio concluído e alguns cursos superiores interrompidos, ele se reinventou e fundou a Vaapty, pioneira do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos no Brasil.

Criada oficialmente em 2020, com sede em Londrina, no norte do Paraná, a empresa nasceu com a missão de vender automóveis seminovos em até 40 minutos, conectando compradores e vendedores sem precisar manter estoques ou pátios lotados e de maneira mais simples e sem burocracia.

Em 2021, durante a pandemia de covid-19, a Vaapty se tornou franquia e, até o segundo semestre de 2025, já havia comercializado 400 unidades. Hoje, são 160 lojas em operação, movimentando mais de 3.000 carros por mês, com a meta de chegar a 450 unidades vendidas e movimentar R$ 1,8 bilhão até o fim do ano.

O desempenho impressionante da rede, que está presente em 228 cidades, 19 estados e no Distrito Federal, colocou a empresa pela terceira vez no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Ela ficou em segundo lugar entre 128 companhias que faturaram entre R$ 30 e R$ 150 milhões em 2024.

Desde cedo, Ycaro sabia que tinha alma de vendedor. Inspirado pelo pai, entrou jovem no setor automotivo e nunca mais saiu. Atuou como gestor de novos negócios em concessionárias e passou por marcas como Ford, Nissan e Peugeot. Apesar da boa renda, em um dado momento, o espírito empreendedor falou mais alto.

“Estava cansado de dar dinheiro para o patrão”, lembra, rindo.

A virada veio quando um cliente fiel da Nissan, que o acompanhava de loja em loja, contou que trabalhava com intermediação de vendas de máquinas agrícolas e pesadas.

“Foi ali que a ficha caiu. Eu sabia vender rápido, conhecia quem queria comprar e quem queria vender. Só faltava entender o modelo certo”, diz.

Em 2016, Ycaro abriu o primeiro negócio próprio, uma espécie de imobiliária de carros. A empresa teve sucesso no início, porque o empreender sabia vender como ninguém, mas ele admite que faltou planejamento, orçamento e controle. Em 2019, o negócio faliu.

Mesmo sem dinheiro e com depressão, Ycaro não desistiu e teve a ideia de franquear o modelo de intermediação que havia criado, reduzindo custos e processos e permitindo que empreendedores de diferentes regiões operassem lojas sob a mesma estrutura e padrão. Um ano depois e com um investimento de R$ 10 mil, abriu as duas primeiras lojas dentro de supermercados. “Deu no que deu, e olha onde estamos hoje”.

Cerca de seis meses depois ele conseguiu um investidor, abriu a terceira unidade como loja modelo, em formato de franquia, e passou um ano ganhando R$ 2 mil por mês. Em cinco anos, o empreendedor transformou seu empreendimento em uma potência no setor automotivo e, por meio de seu conhecimento e de suas falhas, ensina os franqueados a fazer com que seus negócios prosperem.

Novo CEO prova que liderança não tem idade

A Vaapty está em fase de profissionalizar a gestão e investir em tecnologia. Após anos à frente da empresa, Ycaro passou o bastão e agora foca totalmente na expansão, parcerias estratégicas, marketing institucional e visão de futuro da companhia.

O time conta com o novo sócio e CEO, Miguel Henrique Souza, de apenas 26 anos. Natural de Londrina, Miguel concluiu o ensino médio aos 16 anos e é mestre em ciência da computação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Já trabalhou na criação e gestão de produtos financeiros e na coordenação de equipes em fintechs, bancos e empresas de infraestrutura.

O executivo entrou na empresa em julho e há um mês assumiu o cargo de CEO. Com a nova gestão, a Vaapty busca se firmar não apenas como referência em vendas e suporte de franquias, mas também como uma empresa de tecnologia que valoriza boas práticas corporativas.

“Por muito tempo faltou uma visão de mercado mais estruturada, com governança, RH e plano de carreira. Estamos implementando programas de valorização e recuperando a energia tanto dos colaboradores como dos franqueados”, reforça Miguel.

Atualmente, a rede tem cerca de 60 funcionários diretos e quase 1.000 indiretos. No time de tecnologia, liderado pelo novo sócio, já são 11 profissionais dedicados.

Miguel Henrique Souza, novo CEO com apenas 26 anos, e Ycaro Martins: passagem de bastão (Divulgação/Divulgação)

Oportunidade para quem quer crescer e liderar

O perfil do franqueado da Vaapty é de alguém com mente aberta, disposição para crescer e capacidade de liderança, independentemente da idade.

A empresa, que oferece três modalidades de franquia (Store, Check Point e Trader), acompanha cada franqueado em todas as etapas, desde a venda da unidade, até a implantação, escolha do ponto, projeto arquitetônico, marketing e treinamentos online e presenciais.

No escritório, uma equipe responsável por oferecer suporte individualizado, consultoria presencial e atenção a dificuldades específicas, garantindo que ninguém se sinta desamparado após a compra.

“Queremos que a Vaapty seja duradoura no mercado. Temos planos de expansão internacional para o próximo ano e já estamos nos movimentando para isso. Para que tudo dê certo, cada detalhe precisa estar no lugar”, diz Ycaro.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

Acompanhe tudo sobre:Negócios em Expansão 2025

Mais de Negócios

Após faturar R$ 200 milhões com 'Vale Tudo', a Globo tem novos planos para ganhar dinheiro

Motoristas da Uber serão afetados: veja quais carros saem da plataforma em janeiro

Amazon e TikTok podem antecipar recuperação da Estée Lauder, dona da MAC, prevê Goldman Sachs

Empresa chinesa e IPT fecham parceria para desenvolver caminhões a hidrogênio no Brasil

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: por que o Pix despertou o interesse do mundo todo?

Minhas Finanças

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 33 milhões; veja como apostar e fazer bolão

Pop

Dia dos Professores: 20 frases para comemorar o feriado

Negócios

Após faturar R$ 200 milhões com 'Vale Tudo', a Globo tem novos planos para ganhar dinheiro