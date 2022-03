Exame lança 'Ranking Negócios em Expansão'; veja como se inscrever

A EXAME está lançando o Ranking Negócios em Expansão, um anuário que reconhece os negócios que mais cresceram nos últimos meses. Elaborado em parceria com o banco BTG Pactual e com o apoio técnico da consultoria PwC Brasil, o objetivo do produto é enaltecer companhias que usaram estratégias e inovação para expandir vendas e conquistar mercados em um momento tão marcante para o empreendedorismo brasileiro, em que novos negócios surgem a cada dia e pequenas empresas disruptivas atraem investimentos na casa dos milhões de reais. Podem participar do anuário empresas com receitas entre 2 milhões e 300 milhões de reais. Os interessados devem enviar, até o dia 30 de abril, demonstrações contábeis das empresas referentes a 2020 e 2021, além de preencher um formulário com dados do negócio, além de uma enquete facultativa sobre práticas ESG, de transformação digital e de RH dessas empresas. Os vencedores serão conhecidos na edição de julho de 2022 da EXAME. Saiba mais aqui.