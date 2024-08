Menos é mais

Olhar, sentir e cuidar. Essa é a tríade que guia os negócios da NK Store, seja na fábrica, seja nas lojas. No escritório de Alexandre Sá Pereira, CEO da empresa, há a inclusão de outras três palavras: “método”, “minimalismo” e “espiritualidade”. A decoração contou com a ajuda de profissionais de arquitetura e design, mas seguiu a personalidade do executivo. Sá Pereira herdou e manteve o espaço da criadora da marca, Natalie Klein, mas fez algumas adaptações. “Mantive uma oração judaica que me ajuda a pensar sempre na conexão humana, a essência da empresa”, afirma.

Janela da Alma

“O meu escritório tem uma janela que é virada para dentro da loja que temos na Rua Haddock Lobo,em São Paulo, a primeira da marca. Ela me ajuda a ter um contato visual e uma conexão entre o presente e o futuro.”

Foco e Atenção

“A maior parte do dia eu fico nas lojas ou na fábrica. São lugares em que há muito estímulo visual. Por isso, meu escritório tem poucos elementos, é mais minimalista, para eu diminuir o ritmo e me concentrar melhor.”

Livros

“A biblioteca que tenho aqui no escritório é repleta de livros que me inspiram no dia a dia. Alguns sobre empreendedorismo, como o Raise The Bar, que ganhei de um dos conselheiros da companhia, me estimulam a querer sempre melhorar.”

Saúde em Dia

“Tenho 50 anos, jogo tênis e preciso estar hidratado. Por isso, em cima da minha mesa sempre tem uma garrafa de água. A saúde é algo que valorizo muito.”