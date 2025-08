Estanislau Bassols lidera transformação da Cielo com foco em cultura e autonomia

A trajetória de Estanislau Bassols nunca foi linear. Escolheu a engenharia inicialmente para gerar renda e apoiar a família. Passou por empresas como Siemens, Telefônica, VR, Sky e Mastercard, até assumir a presidência da Cielo, em 2022, em meio a um processo de reestruturação. Desde então, lidera o “Pra Cima Cielo”, programa que impulsionou mudanças internas e deu mais autonomia às equipes. “Criamos espaço para erro, escuta e ajuste de rota com responsabilidade”, diz. Entre os avanços alcançados estão entregas e lançamentos mais ágeis, recebimento automático no mesmo dia, expansão da força comercial e testes com pagamento por biometria, como facial e palma da mão. Para Bassols, a cultura sustenta os resultados e deve ser gerida com o mesmo rigor que o P&L. Liderar, diz, exige orquestração, exemplo e gestão ativa. O que o move são a curiosidade e o impacto que causa. “No fim, é sobre pessoas, não sobre coisas. A carreira é consequência do que fazemos todos os dias.”

VIAGEM | Subir o Rio Amazonas: “Me fez refletir sobre quanto não conhecemos o nosso país e como é importante preservar nossa riqueza natural”

GASTRONOMIA | Frutos do mar: “Da moqueca às comidas japonesa e espanhola, sou apaixonado por pescados”

LIVRO | Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman: “Conhecer nossos vieses ajuda nas tomadas de decisões e a buscar equilíbrio nos julgamentos”

SÉRIE/FILME | Star Wars: “Sou fã da franquia, meu cachorro se chama Luke. Também gosto de comédias românticas”

ESPORTE | Corrida e musculação: “Sou disciplinado, treino de cinco a seis vezes por semana”

HOBBY | Dança: “Fiz aulas por anos e quero voltar ainda neste ano”

MÚSICA | Eclético: “Ouço Cazuza, Marisa Monte, Green Day, Guns N’ Roses. A mais ouvida em 2024 foi Codinome Beija-Flor”