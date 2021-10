Cooperativas suportam baque da pandemia e crescem na adversidade

Um dos motores da economia brasileira, em particular aquela impulsionada pelo agronegócio no interior do país, o cooperativismo mostrou estar preparado para suportar baques do tamanho de uma pandemia — e crescer no cenário adverso. Em meio ao choque causado pela pandemia, as maiores cooperativas do Brasil seguiram com o pé no acelerador.

Vide o caso da ­Coamo, fundada em 1969 por um grupo de agricultores de soja de Campo Mourão, no interior paranaense e hoje um negócio com mais de 7.000 cooperados em três estados. Em 2020, a cooperativa faturou 19,2 bilhões de reais — 44% acima do ano anterior. O desempenho fez a Coamo consolidar-se como a 41a maior empresa no ranking MELHORES E MAIORES. Na lista das 24 maiores cooperativas do país, nenhuma teve queda nas receitas em 2020.