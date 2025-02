Fome de expansão

Para ter um negócio em expansão é preciso saber se adaptar e inovar diante dos desafios econômicos e tecnológicos do país. No caso da Premium Essential Kitchen, empresa que fornece refeições para indústrias de diferentes portes no Brasil, essa constante inovação acontece desde 1990 — ano em que a empresa foi criada por dois sócios em São Paulo. “Na época eram apenas oito empresas clientes; hoje a companhia já alcançou a marca de mais de 250”, conta Caroline Nogueira, CEO da Premium Essential -Kitchen desde 2020.

Nos últimos três anos, a Premium apresentou um crescimento expressivo no faturamento. Em 2022, a receita líquida foi de 295 milhões de reais.Em 2023, esse valor dobrou para 592 milhões de reais, de acordo com o Negócios em Expansão (NEEx). A previsão do resultado de 2024 é de um crescimento de 25% em comparação ao ano anterior.

Esse crescimento acelerado da companhia foi impulsionado por diversos fatores. Em 2023, a Premium deu um salto significativo ao expandir as operações para novas regiões e conquistar grandes contratos. No ano passado, a empresa inaugurou novas filiais em cidades onde ainda não operava, como Extrema (MG), e ampliou sua presença no interior de São Paulo, atendendo indústrias de grande porte, como a empresa Aços Vilares, em Sumaré. “Estamos focando realmente as empresas grandes, tendo a oportunidade de concorrer com as grandes do nosso segmento, como Sapore e Sodexo”, afirma Nogueira, que tem como clientes Marfrig, Gol Linhas Aéreas e Petrobras.

Como uma tendência para este ano, a Premium está se especializando no atendimento a condomínios industriais, espaço que reúne diversas companhias. “Percebemos uma tendência crescente de empresas migrando para esse modelo, especialmente no interior de São Paulo, em cidades como Jundiaí e Campinas”, diz Nogueira.

A inflação dos alimentos e a alta rotatividade de mão de obra estão entre os principais desafios da Premium, que hoje conta com 3.700 funcionários e projeta chegar a 4.000 até o fim deste ano. Para mitigar esses problemas, a empresa investe na melhoria da jornada do funcionário, na criação de um banco de talentos qualificado e em parcerias com ONGs, para capacitar jovens de comunidades vulneráveis. “Também estudamos a contratação de imigrantes e refugiados para suprir a demanda em regiões com escassez de mão de obra”, afirma a CEO.

A modernização dos processos internos também tem sido uma prioridade da companhia. Em 2023, a Premium investiu 15 milhões de reais em tecnologia para aprimorar a eficiência operacional. Equipamentos com inteligência artificial elevaram o padrão de qualidade, como a máquina de ozônio, que higieniza e conserva alimentos, transformando a rotina da equipe, diz a CEO. “A tecnologia faz muita diferença no nosso setor, e essa inovação melhorou significativamente a qualidade dos alimentos.”

Para 2025, a estratégia de expansão segue agressiva, com previsão de inauguração de 57 novos restaurantes corporativos. “Só em janeiro deste ano, cinco unidades foram abertas em polos industriais e logísticos”, diz a CEO, que não tem planos para abertura de capital. Outra aposta da Premium será a aquisição de pequenas e médias empresas do setor, além de participar de premiações como o Ranking -EXAME Negócios em Expansão, que, segundo Nogueira, tem ampliado a visibilidade da companhia no mercado brasileiro.

“O prêmio reforça nosso crescimento no mercado e no país. São auditorias sérias, que apuram balanços e números. Isso passa credibilidade para os clientes e mostra que estamos crescendo de forma sólida e do jeito certo.”