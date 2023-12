Foco e propósito

No esporte, o foco é constituído por planejamento, disciplina e continuidade para atingir as metas e os resultados. E no mundo corporativo não é muito diferente. Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, sabe disso porque pratica o surfe desde pequeno. “Sou de Santos, então o futebol da família era pegar onda”, conta. Isso fez com que ele desenvolvesse habilidades fundamentais para a vida profissional. E para nunca se esquecer desse legado, Justo levou para o ambiente de trabalho alguns poucos elementos, mas com muito significado, sendo um deles uma prancha. “Foi um presente especial do campeão olímpico Ítalo Ferreira”, diz. Para ter foco no trabalho, o executivo montou o local de maneira que nunca se esqueça de seus propósitos. “Não são apenas decorações, mas símbolos inspiracionais”, afirma.

→ Memória

“Um item que tem se tornado cada vez mais significativo para mim é este quadro com a camiseta que recebi recentemente da equipe da Cruz Vermelha em agradecimento ao empréstimo de algumas unidades de picapes da Ford utilizadas na operação SOS Chuvas Litoral Norte no início do ano. Ela foi assinada pelas equipes que fizeram um trabalho fantástico com a comunidade atingida por essa tragédia.”

→ Família e trabalho

“Quando eu estou no escritório, sou superfocado no trabalho, então não costumo ter objetos pessoais por aqui. Essa escolha reflete meu desejo de manter uma divisão clara entre meu tempo no escritório e meu tempo com minha família.”

→ Exercício e natureza

“Acordo muito cedo todos os dias, e logo pela manhã, antes mesmo de ir para o escritório, dedico um tempo para o exercício físico, que busco variar alternando ioga, corrida, bicicleta e treino funcional. Aos fins de semana, não podem faltar atividades físicas e de lazer que envolvam contato com o mar ou com a natureza!”

→ Sem lixo

“Tanto na minha sala como em praticamente todas as estações de trabalho, não há cestos de lixo. Buscamos ser totalmente digitais.”