Uma nova era com IA

Embora não possamos prever tudo o que está por vir em 2024, é claro que as empresas precisam de visão para o futuro e de uma estratégia digital que crie resiliência e aumente a produtividade.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA transformará os negócios nos próximos meses.

A IA generativa estará totalmente operacionalizada para uso em toda a empresa

Em última análise, a IA afetará todos os departamentos e fluxos de trabalho. Outro grande avanço virá quando grandes modelos de linguagem (LLMs) forem utilizados não apenas para geração e análise de conteúdo mas também para tomada de decisão e automação de fluxo de trabalho.

Ao identificar tarefas repetitivas e aproveitar integrações de dados para fazer previsões informadas e gerar automações, a IA está bem posicionada para absorver os ­atuais padrões rotineiros de tarefas e liberar o nosso tempo para um trabalho mais gratificante, produtivo e lucrativo.

Embora os LLMs sejam a espinha dorsal da IA generativa, as empresas também começarão a usar uma combinação de modelos de linguagem menores e específicos de domínio por causa de custo, desempenho e latência.

A IA transformará o escritório em um local de trabalho mais inteligente

Chatbots e assistentes virtuais simplificarão a experiência do funcionário, reservando automaticamente o espaço certo para as necessidades da equipe. A inteligência artificial também fornecerá respostas rápidas a perguntas, orientará os funcionários sobre os recursos e facilitará as solicitações de serviços.

As empresas transformarão a maneira de medir o desempenho e a produtividade para focar em resultados como produtos lançados ou leads gerados, em vez de informações inseridas. Para isso, os líderes precisarão mudar a sua mentalidade da medição da atividade para a medição do impacto.

“Pergunte à IA” mudará o atendimento ao cliente

Essa é, essencialmente, uma pergunta escrita em linguagem “humana” que depois é traduzida para linguagem de máquina. As empresas podem fornecer serviços rápidos, significativos e hiperpersonalizados com IA usando textos, imagens, ví­deos e áudios para as pesquisas. Isso prepara o terreno para uma economia digital mais intuitiva e ágil, beneficiando tanto as empresas como os usuários na ponta.

À medida que a IA se torna mais apta a coletar insights de conjuntos de dados estruturados e não estruturados, podemos esperar um aumento no número de empresas que adotam recursos de consulta semântica com a fusão de dados estruturados, como números de vendas e dados demográficos de clientes, e dados não estruturados, como blogs, avaliações de clientes e comentários nas redes sociais.

A harmonização de dados será uma prioridade fundamental para os líderes empresariais

Tudo isso só é possível quando a IA é alimentada por dados precisos e abrangentes. No entanto, a confiança total na qualidade dos dados de uma organização é ilusória, especialmente entre os stakeholders das empresas.

Em 2024, o foco na democratização dos dados e das análises tomará um novo rumo. Os dados e as análises se tornarão mais proativos, identificando automaticamente anomalias nos dados de negócios subjacentes, fornecendo insights em linguagem natural e proporcionando aos usuários a capacidade de fazer perguntas e obter respostas rapidamente, sem precisar recorrer a um analista de dados.

A revolução da IA também é uma revolução de confiança

Grandes grupos de clientes levantaram preocupações éticas sobre como as empresas pretendem implantar essa poderosa tecnologia.

Dada a velocidade de sua aceitação pelas empresas, a utilização da IA generativa por si só poderá, em breve, ser uma aposta em vez de uma vantagem competitiva. Mas o uso aberto, ético e transparente da IA generativa pode ser o que diferenciará as empresas na percepção dos clientes.