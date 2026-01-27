'Estamos abertos a investir em todos os setores', diz cônsul do Catar

Em dezembro, o Catar abriu, em São Paulo, seu primeiro consulado na América do Sul para aumentar os investimentos no Brasil. Só um dos fundos do país tem 525 bilhões de dólares em recursos. O cônsul Almuhannad Al-Hammadi conta, a seguir, seus planos para o país.

Quais serão as principais áreas de atuação do consulado?

Vamos nos concentrar em investimentos e comércio. Não temos um setor específico. Estamos abertos a todos os setores possíveis, procurando as oportunidades, e vamos investir nelas. Trabalhamos no setor de energia, onde temos 2 bilhões de dólares em investimentos com a Petrobras e a Qatar Energy. Temos alguns investimentos no agronegócio. Há também outros investimentos em bancos e finanças. Há muitas chances de abrirmos grandes hotéis aqui, porque há muito turismo. Há espaço também em mineração. O Brasil é enorme e tem muitos recursos.

Já há conversas mais avançadas em algum setor?

Um dos nossos maiores braços de investimento é a Autoridade de Investimentos do Catar, que tem um fundo de 525 bilhões de dólares. É o décimo ou nono maior do mundo. Eles têm muito interesse em vir para o Brasil e se reunir com investidores para atuar em diferentes lugares no Brasil. Já nos reunimos com alguns empresários e houve interesse em Santa Catarina e no Rio de Janeiro.

O que falta para acelerar as parcerias?

Temos alguns desafios, como os acordos que precisamos firmar com o Brasil, como um para eliminar a dupla tributação. Esse acordo facilitará a vinda de mais investimentos. É o maior desafio que enfrentamos agora e esperamos superá-lo com o governo daqui. O setor privado está nos mostrando onde podemos investir e atuar. Mas com esses acordos ainda indefinidos fica difícil investirmos mais. Houve muitos investimentos multimilionários que não se concretizaram simplesmente porque não tínhamos isso.

Quais são os principais planos para 2026?

A prioridade é conseguir a assinatura desses acordos. Em segundo lugar, trazer empresários e investidores do Catar para visitar São Paulo e outros estados, além de levar empresários do Brasil para visitar o Catar e buscar investimentos. E, em terceiro lugar, espero realizar algumas atividades culturais, se possível. Neste ano será muito difícil, especialmente com as eleições. É difícil receber visitantes neste período se não há um prefeito ou governador disponível.