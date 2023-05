Do croqui ao museu: a homenagem do Metropolitan a Karl Lagerfeld

Cabelo preso em um rabo de cavalo, óculos escuros, camisa branca e luvas nas mãos. É ­assim que o estilo de Karl Lagerfeld é lembrado. Conhecido como o homem que sucedeu a Coco Chanel na histórica maison francesa, o estilista alemão é o homenageado deste ano no Costume Institute do Metropolitan, em Nova York, com a mostra Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

Falecido em fevereiro de 2019, aos 85 anos, Lagerfeld não era um grande fã de retrospectivas. Ele acreditava que a moda pertence às ruas, e não aos museus. Mais do que as coleções que criou ao longo das décadas, a mostra apresenta a metodologia de trabalho de Lagerfeld, com galerias que exploram desde acontecimentos do início da carreira, como o Prêmio Internacional Woolmark em 1954, aos 21 anos, sua trajetória como assistente de design na Balmain e diretor artístico da Jean Patou, onde continuou a refinar seu estilo único de desenho, até sua coleção final, em 2019.

Também estarão em exibição mais de 150 roupas acompanhadas dos esboços feitos por Karl Lagerfeld. “A exposição vai explorar a complexa metodologia de trabalho de Lagerfeld, traçando a evolução de sua moda de bidimensional para tridimensional”, conta Andrew Bolton, curador encarregado do Costume Institute. “As linhas fluidas de seus esboços são comuns aos designs para Chanel, Chloé, Fendi, sua marca homônima, Karl Lagerfeld, e Patou. Seu trabalho foi diverso e prolífico, sem paralelo na história da moda.”

O designer alemão também é tema do documentário da BBC The Mysterious Mr Lagerfeld, lançado no fim de abril. Dirigida por Michael Waldman, da Inside Dior, a produção tenta desmistificar a lenda da moda com entrevistas com colaboradores que nunca falaram antes, como seu guarda-costas, um vizinho, o médico, a sobrinha que Lagerfeld não via há 50 anos, além da babá e de sua amada e suposta herdeira, a gata Choupette.

Com tanta história para contar, o Kaiser da moda aprovaria a retrospectiva de seu trabalho? Em 2005, Lagerfeld não deu as caras quando o Costume Institute fez uma mostra para a abertura do desfile da Chanel. “Não quero ver todos aqueles vestidos velhos”, disse depois ao jornal The Times. Para o evento deste ano, Bolton disse ao The New York Times que achou prudente chamar a exposição de ensaio.

Karl Lagerfeld: A Line of Beauty | Costume Institute | Até 16 de julho de 2023

LIVRO

Escritos do cárcere

Após ganhar exposições no Masp e em Inhotim, o político, ativista, escritor, ator, diretor de teatro, jornalista e professor Abdias Nascimento terá um manuscrito inédito lançado pela Companhia das Letras. Os escritos de Submundo foram produzidos no início dos anos 1940, durante seu período como detento no Carandiru, e são um retrato da mentalidade de uma época e da trajetória política e intelectual de um dos maiores pensadores brasileiros do século 20.

Submundo, Abdias Nascimento | 64,90 Reais| Companhia das Letras | Lançamento em 30 de maio

MÚSICA

Retrospectiva disco

Com cinco Grammys e o título de Rainha da Disco Music, Donna Summer é o tema deste documentário. Dirigida pelo cineasta Roger Ross Williams, com a parceria de Brooklyn Sudano, filha de Donna Summer, a produção se aprofunda na trajetória da artista icônica e mostra como sua voz a levou da cena musical de vanguarda da Alemanha ao sucesso nas boates de Nova York. A produção inclui fotografias e vídeos caseiros nunca vistos.

Love to Love You, Donna Summer | Disponível na HBO e HBO Max

SHOWS

Pequenos grandes encontros

São Paulo recebe em junho, pela segunda vez, os festivais Turá e Mita

Jorge Ben Jor, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil & Família, Sandra de Sá, Lana Del Rey e Florence and the Machine serão alguns dos artistas que vão se apresentar em São Paulo em junho, mês marcado por dois festivais até então pequenos, mas que se consolidam na agenda da cidade. O Turá segue no mesmo local do ano passado, no gramado do Parque Ibirapuera. Em sua estreia, mais de 25.000 pessoas compareceram ao evento. Para este ano, o evento será marcado por encontros entre cantores como a paraense Joelma e a paulistana Mariana Aydar, Céu e Marcelo D2 juntos na turnê de 20 anos do álbum Admirável Chip Novo, de Pitty, e pelo espetáculo Nós, A Gente, que também será apresentado pela primeira vez por Gilberto Gil & Família. Além destes, a cantora Maria Rita convidará Sandra de Sá para o show Samba de Maria, com canções do seu repertório, como Tá Perdoado e Corpo Só.

Já o Mita Festival, sigla para Music Is The Answer, chega a São Paulo para dois dias de apresentações no Vale do Anhangabaú após passagem pelo Rio de Janeiro. Os artistas se dividirão entre o palco nacional e o internacional. No line-up estão nomes como Lana Del Rey, Florence and the Machine e as irmãs Haim, além dos brasileiros Duda Beat e Djonga.

Mita Festival | Vale do Anhangabaú, São Paulo| 3 e 4 de junho

Turá | Parque Ibirapuera, São Paulo | 24 e 25 de junho de 2023