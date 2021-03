Bruno Gagliasso investe em vodca com alto grau de pureza

Bruno Gagliasso acaba de se associar ao empresário e amigo Mário Bulhões na produção da vodca VOA, que surgiu em 2019. “Acredito em produtos que tenham alma”, diz o ator. “Fico feliz em doar um pouco da minha essência a uma bebida brasileira, feita com o nosso talento.”

“Com o Bruno como investidor e embaixador, a VOA entra em uma fase de maior projeção”, diz Bulhões, fundador da marca. Vendida a 99,90 reais, a VOA é produzida com álcool de milho colhido no interior do Rio Grande do Norte. A destilação envolve seis etapas, que conferem alto grau de pureza à bebida. Foram vendidas, até aqui, 30.000 garrafas, e a meta para 2021 é comercializar outras 100.000. “O foco é estabelecer a marca”, diz Bulhões.