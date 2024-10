Vai para a Disney? Especialista dá dicas de como economizar e garantir o melhor câmbio

Em março deste ano, quase 2 milhões de brasileiros viajaram para o exterior, um aumento de 20,8% em comparação ao mesmo período de 2023, quando 1,6 milhão de pessoas fizeram viagens internacionais, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) – Turismo 2023.

O Brasil, por exemplo, se destaca como o terceiro país no ranking de turistas internacionais que visitam Orlando, nos Estados Unidos. Em 2023, 696 mil brasileiros visitaram a cidade.

Alta do dólar exige planejamento financeiro

Com o aumento significativo do número de viagens internacionais e a alta do dólar, que já ultrapassa a marca de R$ 5,67, planejar os gastos das férias se tornou ainda mais importante.

Uma das dicas de Paula Zogbi, head de conteúdo e gerente de Research da Nomad, é a abertura de uma conta no exterior. São várias as vantagens: ao comprar a moeda americana a qualquer momento e a um custo geralmente mais baixo (a remessa é feita pelo valor do dólar comercial, consideravelmente mais barato que o dólar turismo), o viajante pode se planejaro financeiramente e evitar as oscilações do dólar.

Além disso, a possibilidade de acompanhar as variações cambiais e realizar compras estratégicas, aliada à praticidade de pagamentos no exterior, tornam essa modalidade uma excelente opção para quem busca otimizar seus gastos em viagens internacionais.

As vantagens de investir em dólar

Para quem tem alguns meses até a viagem, a conta investimento pode ser uma opção ainda mais vantajosa do que a conta-corrente em dólar.

“Investir em dólares de forma gradual garante rendimentos em uma moeda forte e evita o impacto da volatilidade cambial”

Paula Zogbi, da Nomad

Zogbi explica o motivo: “Na conta investimento, o IOF sobre a remessa é de apenas 0,38%, em comparação aos 1% ou mais para contas-correntes. Além disso, é possível deixar os dólares aplicados em produtos seguros, que geram rendimentos recorrentes e previsíveis até a data do embarque. Isso significa mais dólares disponíveis para usar durante a viagem.”

Outra vantagem de ter uma conta em dólar é a possibilidade de escapar da volatilidade do câmbio, fazendo o chamado preço médio. Isso significa comprar dólares aos poucos, ao longo dos meses que antecedem a viagem, evitando pagar uma cotação desfavorável de última hora.

Estratégias de investimento para viajar

Para aqueles que buscam opções de investimento até a data da viagem, especialmente com objetivos de curto prazo, a recomendação é optar por renda fixa de curtíssimo prazo, como os Treasury Bills (títulos do Tesouro americano, com vencimento em até três meses). Eles oferecem rendimentos previsíveis e liquidez, com menos riscos de oscilações negativas.

Uma forma simples de investir nesses ativos é por meio de ETFs, que reúnem uma cesta de títulos e são negociados na bolsa com valores a partir de US$ 1. A remuneração é feita através de dividendos pagos diretamente na conta do cliente. Entre os exemplos desses ETFs estão SGOV, BIL e SPDR.

Para quem viaja com frequência e deseja fazer investimentos de longo prazo em moeda estrangeira, também é possível montar carteiras diversificadas com ações de empresas globais, renda fixa e outros ETFs.