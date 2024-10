Por que Florianópolis é conhecida como 'Ilha da Magia'?

Florianópolis, capital de Santa Catarina, é famosa por suas paisagens naturais, com praias deslumbrantes, montanhas, trilhas e cachoeiras. No entanto, o apelido de "Ilha da Magia" não se deve apenas à sua beleza, mas também à rica tradição de lendas e histórias místicas que fazem parte da cultura local.

A seguir, entenda por que a cidade é chamada assim e conheça algumas das principais lendas que reforçam essa fama, de acordo com informações do próprio governo catarinense.

As origens do apelido 'Ilha da Magia'

O termo "Ilha da Magia" está intimamente ligado às lendas trazidas pelos açorianos que colonizaram Florianópolis no século XVIII. Essas histórias de bruxas, fantasmas e criaturas místicas foram transmitidas oralmente de geração em geração e acabaram se integrando ao folclore local. A cidade também celebra o Halloween (ou Dia das Bruxas), destacando ainda mais essa conexão mística.

Dentre as lendas mais conhecidas, está a das "Bruxas de Itaguaçu", que segundo a tradição local, se reuniam na Praia de Itaguaçu, na região continental de Florianópolis. Conta-se que, em um de seus encontros, as bruxas decidiram não convidar o diabo para uma festa, por considerarem que ele tinha cheiro de enxofre. Como vingança, o diabo as transformou em pedras, que podem ser vistas na praia até hoje, com uma placa da prefeitura que marca o local exato.

Outra lenda marcante é a história de amor entre Peri, um indígena, e Conceição, uma bruxa. Proibidos por suas tribos e amigas de continuar o romance, eles decidiram se rebelar. Peri foi transformado em uma lagoa de água doce (Lagoa do Peri), enquanto as lágrimas de Conceição, de tanto chorar por seu amor perdido, deram origem à Lagoa da Conceição, de água salgada. Esses dois corpos d’água são hoje importantes pontos turísticos de Florianópolis.

O artista plástico, escritor e professor Franklin Cascaes foi um dos principais responsáveis por resgatar e documentar as lendas e histórias de Florianópolis. Suas pesquisas e obras foram fundamentais para eternizar esse lado mágico da cidade. Outros pesquisadores, como Gelci José Coelho (Peninha) e Maria Isabel Rodrigues Orofino, também contribuíram para a preservação dessas tradições culturais, que hoje são elementos importantes do turismo florianopolitano.

Roteiro turístico de Florianópolis

Atualmente, as lendas fazem parte do roteiro turístico de Florianópolis, não apenas em paisagens naturais, mas também em museus, bibliotecas e eventos culturais. A cidade aproveita seu legado histórico e místico para atrair visitantes interessados em conhecer mais sobre suas histórias mágicas e o folclore açoriano.

Florianópolis é chamada de "Ilha da Magia" não apenas por suas belezas naturais, mas pela atmosfera mística criada pelas lendas e tradições locais. Essas histórias continuam a ser contadas, mantendo viva a cultura e o folclore da cidade. Para quem visita a capital catarinense, entender a magia da ilha é mergulhar em um passado cheio de mistério e encanto.