Na direção do azul: o jeans é destaque na coleção de verão da Riachuelo

1/7 Um dos destaques da coleção Alto Verão é a linha Comfy, composta de jeans desenvolvidos para manter a aparência clássica, porém com a maciez e a flexibilidade do moletom. As peças são indicadas para quem busca conforto sem abrir mão do visual clássico e atemporal. (Um dos destaques da coleção Alto Verão é a linha Comfy, composta de jeans desenvolvidos para manter a aparência clássica, porém com a maciez e a flexibilidade do moletom. As peças são indicadas para quem busca conforto sem abrir mão do visual clássico e atemporal.)

2/7 Outra linha de jeans, a Recover, abarca produtos com tecnologia de alta recuperação. Isso significa que as peças, mesmo após múltiplos usos e lavagens, mantêm o aspecto original. Isso se deve ao elastomultiéster, fio confeccionado com um mix inovador de fibras. (Outra linha de jeans, a Recover, abarca produtos com tecnologia de alta recuperação. Isso significa que as peças, mesmo após múltiplos usos e lavagens, mantêm o aspecto original. Isso se deve ao elastomultiéster, fio confeccionado com um mix inovador de fibras.)

3/7 Garantir o conforto durante a estação mais aguardada do ano sem abrir mão da elegância é um dos objetivos principais da coleção Alto Verão. Ela é pensada também para ocasiões noturnas mais descontraídas e prevê looks que podem ser usados o dia todo. (Garantir o conforto durante a estação mais aguardada do ano sem abrir mão da elegância é um dos objetivos principais da coleção Alto Verão. Ela é pensada também para ocasiões noturnas mais descontraídas e prevê looks que podem ser usados o dia todo.)

4/7 Uma das características mais conhecidas do jeans é a praticidade. Pensando nisso, a Riachuelo desenvolveu mais uma linha para essa categoria. Batizada de Thermorecover, combina as propriedades de elasticidade e manutenção da forma com o controle térmico, o resfriamento e a secagem rápida. Em contato com o suor, por exemplo, o tecido mantém a sensação de frescor, leveza e conforto. (Uma das características mais conhecidas do jeans é a praticidade. Pensando nisso, a Riachuelo desenvolveu mais uma linha para essa categoria. Batizada de Thermorecover, combina as propriedades de elasticidade e manutenção da forma com o controle térmico, o resfriamento e a secagem rápida. Em contato com o suor, por exemplo, o tecido mantém a sensação de frescor, leveza e conforto.)

5/7 Outro diferencial da coleção Alto Verão é a linha ­Everblack. Esta é composta de peças jeans desenvolvidas com tecnologia que mantém a intensidade da cor preta por um período prolongado, mesmo após várias lavagens. (Outro diferencial da coleção Alto Verão é a linha ­Everblack. Esta é composta de peças jeans desenvolvidas com tecnologia que mantém a intensidade da cor preta por um período prolongado, mesmo após várias lavagens.)

6/7 Não dá para falar em jeans sem falar em versatilidade. Daí a aposta da Riachuelo em calças com esse tecido em formatos variados, como loose, wide leg, baggy, ­skater e tapered. Tudo para que o consumidor escolha a opção que mais combina com sua identidade. (Não dá para falar em jeans sem falar em versatilidade. Daí a aposta da Riachuelo em calças com esse tecido em formatos variados, como loose, wide leg, baggy, ­skater e tapered. Tudo para que o consumidor escolha a opção que mais combina com sua identidade.)