Dois livros imperdíveis para líderes e empreendedores de sucesso

LIVRO

De A a Z das finanças

Roteiro básico para empreendedores, o livro serve de guia para melhorar a gestão financeira de um negócio embrionário. O prefácio fica a cargo de Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), considerada uma das mulheres mais influentes do mundo.

Finanças para Empreendedores e Empresários: Como Ter Um Negócio Sustentável Financeiramente

Autores: Clayton Nogueira e João Paulo El Ackel

Editora: Alta Books | Preço: R$ 51 | Páginas: 335

-

O negócio maternal

Um apanhado de histórias de mães empreendedoras que ensinam, de maneira prática, como conciliar maternidade e gestão. Os depoimentos reais ilustram o dia a dia, os percalços e os sucessos de mães que decidiram abrir o próprio negócio.

Minha Mãe é um Negócio: Os Desafios do Empreendedorismo Materno

Autoras: Patricia Travassos e Ana Claudia Konichi

Editora: Benvirá | Preço: R$ 14,90 | Páginas: 109

FILME

-

Nos bastidores do sucesso

O filme acompanha a trajetória de Richard Williams, treinador e pai das estrelas do tênis Venus e Serena Williams. Por trás do empenho e da autodeterminação das atletas, o longa traz uma lição sobre a importância da resiliência e do suporte de mentores rumo ao sucesso na carreira e nos negócios.

King Richard: Criando Campeãs | Ano: 2021 | Direção: Reinaldo Marcus Green