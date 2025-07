Esse empresário criou uma academia ‘pé na areia’ para treinar tanto jovens quanto a terceira idade

“Quem foi o doido que colocou máquina de musculação na areia?” Essa foi uma das críticas que o paulistano Rogério Sthanke recebeu três anos atrás ao criar a 4Beach Gym, uma rede de academias com chão de areia, pensada para treinos funcionais e musculação. “No começo me chamaram de maluco, mas hoje vejo minha rede crescer”, diz o empresário.

A ideia de Sthanke surgiu em uma época em que os esportes de areia, como beach tennis, futevôlei e vôlei de praia, começaram a ganhar a rotina de muitos brasileiros. “A areia acolhe e descarrega energia. O aluno chega estressado e sai diferente”, afirma o empresário formado em educação física. A ciência concorda: pisar descalço na areia fortalece os músculos dos pés, melhora a circulação sanguínea e diminui o estresse. O empresário usa uma metodologia própria, focada em quatro pilares: físico, mental, espiritual e social. Para isso, aposta em no máximo 12 alunos por turma, luzes que mudam de acordo com o ambiente e pulseiras que monitoram o desempenho de cada um em tempo real.

Em São Paulo, há duas unidades próprias nos bairros Brooklin e Alphaville, e uma franquia no Tatuapé. Dez novas implantações em cidades como Salvador, Bauru, São Luís e Campinas já estão em andamento. O investimento inicial em uma franquia é de 239.000 reais, e os modelos variam por local: há unidades de rua, dentro de shopping e logo mais em uma casa de repouso, em Campinas. “O público da terceira idade vem crescendo e precisamos falar sobre longevidade, principalmente no setor de academias. Por isso vamos lançar a 4Beach Senior, ainda neste ano.” Em 2024, a academia fechou o ano com 378.000 reais e tem expectativa de chegar a 700.000 reais em 2025.