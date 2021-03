Com Apple no topo, ranking revela as cinco marcas mais valiosas do mundo

Os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do planeta, concentram 70 das 100 marcas mais valiosas do mundo dos negócios. Foi o que mostrou o mais recente ranking de marcas globais da consultoria inglesa Brand Finance.

Nenhuma empresa brasileira entrou na lista das 100 mais valiosas (as mais bem classificadas foram o banco Itaú, em 387o lugar, e o Banco do Brasil, em 492o lugar).

A americana Apple ficou no topo do ranking — ela foi avaliada em 263 bilhões de dólares, o correspondente aos PIBs de Portugal e Senegal somados. Confira alguns destaques do levantamento.