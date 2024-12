Ano novo, ciclo novo. Mesmo

Todo novo ano marca o começo de um novo ciclo, é bem verdade. Mas os 365 dias que se iniciam em 1o de janeiro têm potencial para de fato marcarem um recomeço — pelo menos na política e na economia global. O começo de um novo governo de Donald Trump tende a trazer novidades nas guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, assim como na relação dos Estados Unidos com a China. Promessas de novas taxas para importação podem mudar a dinâmica de comércio global, do México ao Brasil.

Um ano de juros americanos altos e dólar fortalecido deve também ter impacto no mercado global de investimentos. No Brasil, as perspectivas de uma taxa Selic caminhando para os 15 pontos deve marcar mais um ano de seca nas aberturas de capitais de empresas e mais um ano de renda fixa forte. Na bolsa americana, a expectativa é que a bonança ultrapasse as sete magníficas da tecnologia, com altas para além de empresas facilmente conectadas à inteligência artificial. Por falar em investimento, o bitcoin vai continuar acelerando rumo à marca de 1 milhão de dólares?

O ano de 2025 deve marcar também um recomeço na agenda climática que esperamos ser auspicioso. A COP30, em Belém, jogará luz mais uma vez sobre a Amazônia e o Brasil e permitirá às maiores economias do mundo reforçar metas e investimentos para frear os efeitos humanos no aumento da temperatura global.

Se os desafios se avolumam, a demanda por momentos de respiro também cresce. Que tal uma viagem ao Japão no próximo ano? A possibilidade de encontrar levas de brasileiros é enorme, graças a passagens mais baratas e o fim da exigência de visto. As grandes cidades brasileiras, por sua vez, receberão novos lançamentos de clubes privados, para surfe, golfe ou apenas um drinque no fim de tarde — inclusive com renovadas -opções sem álcool.

São algumas das 25 ideias para o novo ano que ilustram a capa da última edição da EXAME em 2024. Foi um ano de conquistas que se encerra com uma notícia que mudará nosso 2025. No início de dezembro a EXAME anunciou a aquisição da incensada escola de negócios Saint Paul, ampliando as ambições no mercado de educação. Começaremos, nós também, portanto, um novo ciclo em 2025. A meta é acelerar para chegar a 5 milhões de alunos impactados com nossos cursos sobre as competências do futuro. O mundo seguirá mudando cada vez mais rápido. Conte com a EXAME para informação — e formação — de qualidade. Como há 57 anos. Um feliz 2025!