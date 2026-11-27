Há empresa que oferece palestra sobre ansiedade, mas mantém uma rotina capaz de deixar qualquer um no limite. Em 2026, essa contradição ficou mais difícil de ser ignorada. A nova redação da NR-1, norma técnica do Ministério do Trabalho sobre a relação das empresas com seus funcionários, passou a exigir que as empresas identifiquem e enfrentem riscos no trabalho, como estresse e assédio. Em meio ao debate sobre o fim da escala 6x1, a pergunta é simples: o que muda de verdade para quem bate ponto todos os dias?

É essa distância entre o discurso e a prática que a 3a edição do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de ­Pessoas tenta medir. Realizado em parceria técnica com a Marsh e apoio da Slik, o prêmio recebeu inscrições de 111 empresas em 2026, 76,2% a mais do que em 2025. Mais de 60.000 funcionários responderam à pesquisa.

O teste tem dois lados. O RH responde a 60 perguntas sobre benefícios, carreira e políticas internas. Já os funcionários avaliam, sem se identificar, 43 afirmações sobre o ambiente de trabalho, além de dizer se recomendariam a empresa a outras pessoas. Depois, as respostas são cruzadas. Afinal, de pouco adianta a chefia dizer que todo mundo é ouvido se quem trabalha ali conta outra história.

E os números mostram onde está o descompasso. As empresas investem em novidades para contratar pessoas (40,4%) e acompanhar indicadores (35,8%), mas saúde mental e NR-1 aparecem em apenas 8,4% das iniciativas de inovação. Numa escala de 1 a 5, a gestão dos riscos à saúde mental recebeu nota 3,67. Engajamento marcou 4,43; treinamento, 4,38.

Parte do problema pode estar na escassez de profissionais formados em psicologia no comando do RH, justamente aqueles preparados para lidar com questões de saúde mental. Apenas 15,4% dos líderes da área têm essa formação, enquanto 44,6% vêm da administração, e 13,9%, da engenharia. O desafio é conciliar a visão de negócios com as necessidades de quem trabalha. “A nova NR-1 estabelece um divisor de águas: empresas que mapeiam e neutralizam riscos psicossociais não apenas cumprem a lei, mas blindam a sustentabilidade e a produtividade do próprio negócio”, afirma Raquel Thomazi, líder de soluções de Employee Experience (EX), ou experiência do funcionário, na Marsh.

As 18 empresas premiadas, divididas em seis faixas de tamanho, dão exemplos mais concretos do que um cartaz sobre bem-estar. Algumas reduziram jornadas. Outras pagam remédios ou oferecem terapia sem limite de sessões. Entre elas, a aprovação em segurança física e emocional chega a 98%, e o orgulho de trabalhar na empresa se aproxima de 100%. No fim, a diferença aparece menos no que a empresa promete e mais no que o funcionário encontra quando chega ao trabalho.

Mais de 15.001 funcionários

Imagine perceber que um funcionário está prestes a chegar ao limite quando há 35.000 pessoas na empresa. Esse é o desafio do Einstein Hospital Israelita, que decidiu procurar sinais de estresse antes de o problema se agravar.

O hospital cruza dados sobre faltas, atestados e endividamento dos funcionários. Também prepara chefes e colegas para receber quem retorna de um afastamento. “Não dá para estar dentro de um sistema de saúde e não olhar para a própria saúde integral”, diz Miriam Branco, diretora-executiva de RH do Einstein.

Mas nem sempre o problema começa no trabalho. Na Sodexo, que emprega 48.000 pessoas, o cuidado ultrapassou os muros da empresa.

Depois de ouvir 25.000 funcionários sobre saúde mental, a companhia mantém o programa Fada Madrinha, voltado a vítimas de violência doméstica. Mais de 500 mulheres já receberam ajuda. Dez foram retiradas de situações de risco de morte. “A saúde mental tem que ser cuidada com a mesma naturalidade e importância dada à saúde física”, diz Ana Menegotto, vice-presidente de Pessoas da Sodexo.

Só que existe outro desafio: como perceber que alguém precisa de ajuda quando essa pessoa não pede socorro? A Cogna Educação, com 26.000 funcionários, está testando uma resposta.

A empresa treina voluntários para reconhecer sinais de esgotamento nos colegas. Chamados de brigadistas emocionais, eles encaminham quem precisa de ajuda a psicólogos e assistentes sociais. “O nosso trabalho em saúde mental não começou por causa da NR-1; ele vem de uma consistência em prevenção desde 2020”, diz ­Elisangela Seeman Alexandre, diretora de DHO da Cogna.

PREMIADAS

Cogna educação | Serviços educacionais e sistemas de ensino. De Belo Horizonte (MG).

Einstein Hospital Israelita | Assistência médica e hospitalar. De São Paulo (SP).

Sodexo | Alimentação corporativa e serviços de apoio. De São Paulo (SP).

De 5.001 a 15.000 funcionários

Maria Antonietta Russo, da TIM: operadora trocou a escala 6×1 pela 5×2 em suas lojas próprias (Leandro Fonseca/Exame)

O computador desligou. E não adianta tentar continuar trabalhando. No Grupo Protege, conhecido pelo transporte de valores, os computadores administrativos desligam automaticamente ao fim do expediente. A empresa também acabou com as operações de carros-fortes aos domingos e adotou trabalho remoto às sextas-feiras.

A lógica é simples: descansar não pode ser apenas uma recomendação. “Não tem conversa: ao final do horário o computador desliga, porque nós queremos o colaborador descansando com a família”, diz Jorge Tavares de Almeida, diretor de Gente e Gestão.

Na TIM Brasil, a mudança mexeu na escala de trabalho. A operadora trocou o regime 6x1 pelo 5x2 nas lojas próprias, garantindo dois dias de folga semanais. Para mães que retornam da licença-maternidade, criou 90 dias de trabalho remoto. “Não existe transformação digital sem saúde mental e propósito no trabalho”, diz Maria Antonietta Russo, vice-presidente de Pessoas da operadora.

De pouco adianta oferecer apoio psicológico se a própria rotina continua sendo uma fonte de esgotamento.

Mas há situações em que o problema vai além das horas trabalhadas. Na Light, distribuidora de energia que atende 11 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, eletricistas enfrentam riscos de descargas elétricas e trabalham em áreas críticas da cidade.

A empresa criou uma equipe para ouvir esses profissionais e acompanhar sua saúde emocional. A companhia registrou queda nos acidentes e completou um ano sem mortes operacionais. “O RH do futuro vai ser muito mais tecnológico para que a gente possa focar de verdade o ser humano”, diz Tarcisio Barcelos Franco, diretor adjunto de Gente da Light.

Cuidar da saúde mental também significa mudar aquilo que deixa os funcionários exaustos. Às vezes, isso começa simplesmente desligando um computador na hora certa.

PREMIADAS

Grupo Protege | Transporte de valores, logística e segurança. De São Paulo (SP).

Light Serviços de Eletricidade S.A.| Geração e distribuição de energia elétrica. Do Rio de Janeiro (RJ).

TIM Brasil | Telefonia, internet e telecomunicações. Do Rio de Janeiro (RJ).

De 2.501 a 5.000 funcionários

Renata Caffaro, da B3: bolsa oferece psiquiatra no ambulatório e cinco sessões gratuitas de terapia por mês (B3/Divulgação)

Passar 28 dias em alto-mar, longe da família, não é para qualquer um. Na Bram Offshore, essa é a rotina de 3.300 tripulantes, que passam quatro semanas embarcados e outras quatro em terra.

Para aliviar o isolamento, a empresa instalou internet via satélite nos navios, academias e videogames. Também oferece consultas médicas à distância. “O nosso grande pulo do gato em alto-mar foi parar para escutar de verdade o que o tripulante precisava”, diz Patrícia ­Moreira, diretora de RH da Bram.

Mas a pressão não exige estar isolado no oceano. Às vezes, basta trabalhar no mercado financeiro.

Na B3, a bolsa de valores brasileira, os 3.000 funcionários têm acesso a um psiquiatra no ambulatório e a cinco sessões gratuitas de terapia por mês. O benefício também chega a familiares e pessoas próximas, que podem fazer terapia por 12,50 reais a sessão. “Apoiamos a estabilidade financeira e familiar porque isso é a base da saúde mental”, diz Renata Caffaro, diretora de Pessoas da B3.

E quando o funcionário não consegue parar para procurar ajuda? Na Passarelli Engenharia e Construção, a solução foi levar a psicóloga até ele.

A construtora envia profissionais de psicologia aos canteiros de obras. A equipe de engenharia também se reúne a cada dois meses para discutir saúde mental. “Não basta só respeitar; a nossa atuação precisa ir para o cuidado com a pessoa no dia a dia da obra”, diz Lúcia Menezes, líder de Gestão de Pessoas da Passarelli.

PREMIADAS

B3 | Bolsa de valores e infraestrutura do mercado financeiro. De São Paulo (SP).

Bram Offshore | Embarcações de apoio à indústria de petróleo. Do Rio de Janeiro (RJ).

Passarelli Engenharia e Construção | Construção civil e obras de infraestrutura. De São Paulo (SP).

De 1.001 a 2.500 funcionários

Mariana Uhde, gerente de gestão de pessoas da Agro Amazônia: empresa do agronegócio dá bolsas de estudos aos funcionários que cobrem até 70% do valor de cursos de mestrado e doutorado (Will Oliveira/Divulgação)

Trabalhar dois dias e folgar outros dois. Parece um sonho para quem enfrenta uma jornada de seis dias por semana. Mas é a escala adotada pela Sorocaba Refrescos, fabricante do sistema Coca-Cola com 1.200 funcionários.

A empresa também criou o canal Fale com o Presidente, para que funcionários relatem problemas diretamente à direção. “O colaborador sai de casa com vontade de acertar; tratá-lo com respeito é o mínimo que uma gestão deve fazer”, diz Angelo Fanti, diretor de RH.

Mas descansar é apenas uma parte da equação. Outra preocupação aparece quando alguém da família adoece e a conta da farmácia pesa no orçamento.

Na Toledo do Brasil, fabricante de balanças com quase 2.000 funcionários, a empresa reembolsa 100% dos medicamentos prescritos. Há médicos e fisioterapeutas na fábrica. Dos 171 líderes, 169 começaram em posições da base. “Se alguém adoece ou passa por dificuldades, a empresa acolhe, financia remédios e cuida da família”, diz Marco Antonio Dalostto, diretor de Pessoas da Toledo.

Só que nem toda fonte de estresse cabe numa escala de trabalho ou numa conta de farmácia. Na Agro Amazônia, com 1.200 funcionários em 60 filiais, a pressão aumenta durante a safra. E quem lidera as equipes recebe boa parte dessa tensão.

Por isso, a empresa oferece apoio psicológico prioritário aos gestores e promove conversas sobre o trabalho a cada 15 dias. Também mantém previdência privada: para cada real depositado pelo funcionário, a companhia coloca outro. “O líder precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro nele para conseguir absorver o estresse e acolher sua equipe”, diz Mariana Uhde, gerente de Gestão de Pessoas.

PREMIADAS

Agro amazônia | Insumos agrícolas, defensivos e sementes. De Cuiabá (MT).

Sorocaba Refrescos | Fabricação e distribuição de bebidas Coca-Cola. De Sorocaba (SP).

Toledo do Brasil | Balanças e sistemas de pesagem. De São Bernardo do Campo (SP).

De 301 a 1.000 funcionários

Danielle Lopes, diretora de pessoas da Livelo: tempo de qualidade impacta positivamente (Livelo/Divulgação)

Depois de dez anos na mesma empresa, que tal ganhar um mês de folga remunerada? Na Livelo, companhia de programas de pontos com 600 funcionários, isso já acontece. O benefício se repete aos 15 anos de casa.

A equipe também pode sair mais cedo às sextas-feiras, a cada duas semanas, e escolher onde trabalhar durante metade do mês. “Dar tempo de qualidade para as pessoas é o que mais impacta de forma positiva a saúde mental”, diz Danielle Lopes, diretora de Pessoas da Livelo.

Mas há momentos em que algumas horas livres não bastam. Principalmente quando um bebê chega à família.

Na Daiichi-Sankyo Brasil, farmacêutica com 700 funcionários, os pais podem tirar até 60 dias de licença-paternidade: 30 após o nascimento e outros 30 quando o bebê completa 6 meses. Assim, o pai pode assumir os cuidados quando a mãe retorna ao trabalho.

A empresa também permite trabalhar de casa três vezes por semana e oferece apoio psicológico aos familiares. O índice de engajamento chegou a 93%. “Quanto mais inteligência artificial você tem, de mais inteligência emocional e acolhimento você precisa”, diz Irineu Sérvulo Silva, diretor de RH da farmacêutica.

Só que nem todo problema familiar se resolve com mais tempo em casa. Alguns exigem conversas que costumavam ficar fora do expediente.

Na Rio Ave, construtora pernambucana, a violência doméstica virou assunto nos canteiros de obras. Em parceria com o Instituto Banco Vermelho, a empresa promove ações de conscientização e oferece apoio psicológico. “Cuidar da saúde mental na construção começa por levar empatia, respeito e acolhimento para o canteiro”, diz Bianca Barreto, diretora de Gente da Rio Ave.

PREMIADAS

Daiichi-Sankyo Brasil | Indústria farmacêutica. De Barueri (SP).

Livelo | Programas de pontos e recompensas. De Barueri (SP).

Rio Ave | Construção civil e incorporação imobiliária. De Recife (PE).

De 100 a 300 funcionários

Alba Eiras de França, da Lundbeck: empresa busca funcionários em casa para poupá-los do trânsito carioca (Lundbeck/Divulgação)

O estresse pode começar antes mesmo de o funcionário chegar ao trabalho. Na Lundbeck, farmacêutica dinamarquesa com 110 funcionários no Brasil, uma van busca os profissionais em casa nos dias presenciais, poupando-os do trânsito do Rio de Janeiro.

A empresa também libera a equipe mais cedo às sextas-feiras, oferece folga no Dia Mundial da Saúde Mental e mantém uma sala de descanso com massagens. Apenas 3% dos funcionários deixam voluntariamente a companhia. “O excesso de estímulos gera a sensação de estarmos sempre devendo; a empresa precisa assegurar a pausa e o acolhimento”, diz Alba Eiras de França, diretora de Pessoas da Lundbeck.

Mas como cuidar de quem trabalha longe? Na Dataside, consultoria de tecnologia com 300 funcionários, 90% do trabalho é remoto. Para evitar que a distância vire isolamento, a empresa oferece terapia online gratuita e ilimitada. Psicólogas também conversam individualmente com os profissionais para identificar sinais de esgotamento.

Em 12 meses, a saída voluntária de funcionários caiu 60%. “Em um setor tão assediado como o de tecnologia, engajar exige criar um ambiente de suporte humano que vá além do salário”, diz Julia Santos, head de Pessoas da Dataside.

PREMIADAS

Dataside | Consultoria em dados e inteligência artificial. De São José dos Campos (SP).

Lundbeck Brasil | Medicamentos para doenças do sistema nervoso. De Rio de Janeiro (RJ).

Next Shipping | Logística internacional e transporte marítimo. De Itajaí (SC).