A temporada chega com novas experiências náuticas no Brasil. Em Fernando de Noronha, um dos cenários mais singulares do país, o mês de janeiro ganha sotaque francês. O Whispering Angel, um dos rosés mais icônicos da Provence, estreia um veleiro dedicado a passeios diários no arquipélago. Em parceria com o Fish Hunter, único veleiro da ilha, a ativação reúne navegação, ancoragem, mergulho e pesca oceânica, que se transformam em um menu preparado a bordo por um chef. Os roteiros passam por Sancho, Dois Irmãos e Portal da Sapata, com possibilidade de personalização. O passeio comporta até 20 pessoas e segue disponível até o fim de 2026.

Enquanto Noronha estreia seu veleiro rosé, o litoral continental recebe a Intermarine 25M. O destaque é o balcony lateral de 9 metros, que conecta salão e popa e cria uma sacada sobre o mar, com vista panorâmica e acesso ao bar e à jacuzzi no flybridge. Assinado por Luiz de Basto, o modelo traz amplas áreas envidraçadas e interiores personalizáveis.

A Ferretti Yachts 670 completa as novidades do verão. Com 20,24 metros e fabricação brasileira pela Okean, o modelo integra cockpit, plataforma de banho e áreas internas de forma fluida. O convés de proa flexível, a suíte master de 18 metros quadrados e os dois estabilizadores reforçam o apelo do iate para quem busca conforto e desempenho na estação.