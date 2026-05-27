A longevidade dos negócios — e dos clientes

Para um mundo que parece prestes a terminar a cada 24 horas, nada como histórias que valorizam o longo prazo. Nesta edição, a EXAME premia as empresas destaque em sustentabilidade no Prêmio Melhores do ESG, o mais tradicional do mercado brasileiro. O principal reconhecimento vai para o Grupo Fleury, rede de saúde que em 2026 completa 100 anos de história. A companhia nasceu numa época em que os brasileiros viviam apenas 34 anos em média. Hoje, a expectativa de vida já supera os 76 anos. O Fleury, que realiza 368 milhões de exames por ano, contribuiu para essa evolução. Agora, no dia 27 de maio, um dia após a cerimônia de premiação do Melhores do ESG, inaugura em São Paulo uma unidade dedicada à longevidade, para se conectar com clientes que viverão 100, 110, 120 anos. A editora Lia Rizzo e as repórteres Layane Serrano, Letícia Ozório e Sofia Schuck contam nesta edição como o Fleury e outras 44 companhias referência em sustentabilidade priorizam o longo prazo em cada tomada de decisão, aliando finanças com impacto social e ambiental positivos.

Para ter sucesso nos negócios, as empresas vão precisar, cada vez mais, se conectar com clientes que vivem mais e têm mais preocupação com a própria longevidade. É uma nova realidade, em que todos, com sorte, chegaremos produtivos aos 100 anos. Um exemplo que funciona como uma espécie de janela para o futuro aparece em outra reportagem desta edição. O editor Mitchel Diniz foi a Omaha, nos Estados Unidos, para o primeiro evento anual da Berkshire Hathaway que não teve o megainvestidor Warren Buffett como estrela principal. Buffett, de 95 anos, estava na primeira fila, endossando as palavras do novo CEO, Greg Abel, de 63 anos. A própria trajetória do sucessor, começando uma nova posição numa idade em que já tem vaga especial em estacionamentos, mostra como as perspectivas estão mudando. Um de seus maiores desafios é investir um caixa recorde de quase 400 bilhões de dólares. Buffett, que sempre valorizou o longo prazo, seguirá como maior referência para uma empresa acostumada a olhar mais para décadas do que para trimestres.

No ano em que Buffett deve chegar aos 99 anos, em 2029, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, completará 75 anos e terá que deixar sua cadeira na Corte. Sua perspectiva privilegiada sobre a (lenta) evolução das mulheres em posições de liderança é tema de uma entrevista especial desta edição. Com 20 anos de dedicação ao STF, a ministra encerra sua fala dizendo que sua geração inaugura uma nova etapa, atenta ao mundo e à humanidade. Um futuro mais diverso, mais longevo, e mais preocupado com os impactos sociais e ambientais é o único possível. É por ele que a EXAME premia os destaques em ESG, e é por ele que seguimos em frente, após 59 anos. Boa leitura!