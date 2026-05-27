A IA que apoia o RH

A inteligência artificial começou a ganhar espaço no varejo em uma tarefa direta: levar o cliente do celular para a loja. Na Anjos Colchões & Sofás, esse papel ficou com uma assistente virtual criada para qualificar consumidores que chegam pelo app e levá-los para a loja franqueada mais próxima. Testada na Black Friday de 2025, a ferramenta gerou mais de 91.000 buscas.

A empresa nasceu em 1990, em -Capitão Leônidas Marques, no -Paraná, pelas mãos de Claudinei dos -Anjos. Começou com estofados e quatro funcionários. Nove anos depois, um incêndio destruiu 70% da estrutura. Claudinei renegociou dívidas, comprou matéria-prima e voltou a entregar pedidos. No meio da retomada, começou a fabricar colchões. Hoje, os colchões representam 90% da receita, que supera 15 milhões de reais. Além disso, a empresa vende sofás.

Leonardo dos Anjos, filho do fundador, trabalha na empresa desde os 16 anos. Hoje, ele comanda a área de franquias e foi o responsável por mudanças no layout das lojas e pela criação de áreas de apoio aos franqueados. A Anjos tem 300 lojas no Brasil e prepara a chegada à Argentina. A meta é atingir 450 unidades até 2030.