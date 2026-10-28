Canadá mira negócios com outros países após troca de ameaças e tensões com EUA

Por décadas, a “bússola” que guia o comércio do Canadá apontou praticamente para uma única direção: o sul. O comércio com os Estados Unidos, principal parceiro ainda hoje, representa um pilar importante da economia canadense, com um fluxo que ultrapassou a marca de 917 bilhões de dólares em bens e serviços recentemente.

Agora, diante da troca de ameaças tarifárias entre Donald Trump e Mark Carney, Ottawa está recalculando a rota e olhando para outras parcerias. Um dos movimentos recentes e que chamou a atenção do mundo foi a aproximação com a União Europeia.

O bloco convidou o Canadá para ser um membro associado, uma classificação que até então não existia. Sem citar exemplos, a líder ­Ursula von der Leyen afirmou que a UE precisa repensar alianças diante de um mundo “abertamente hostil”.

José Pimenta, do Insper Agro Global, afirma que o Canadá é um player fundamental no comércio, “sobretudo de commodities”. Ele diz, no entanto, que essa não é uma transição rápida. “Isso não se faz do dia para a noite, não é fácil, porque cadeias produtivas com os Estados Unidos estão muito interligadas”, afirma Pimenta.

A movimentação canadense se intensificou muito desde o início do novo governo Trump. O país fechou diversos acordos comerciais e abriu negociações importantes com China, Índia, Coreia do Sul e México (veja o quadro), numa agenda que prevê 600 bilhões de dólares de exportações além do vizinho na próxima década.

Nessa busca por novos parceiros, Ottawa também mira o Brasil e o Mercosul. Um acordo com o bloco pode sair até o fim de 2026. “Essas cadeias produtivas podem ter alguma sinergia, e é o momento de explorar essas sinergias para diminuir a dependência com os Estados Unidos”, diz Pimenta.