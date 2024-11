A festa antes da festa: escolha os looks certos para o Réveillon

Toda festa que se preze não dispensa preparativos e desperta expectativas positivas, que costumam contaminar todo mundo — dos anfitriões aos convidados. Os anseios pela hora de celebrar começam com a chegada do convite e culminam, geralmente, no momento de definir o look para a ocasião. A escolha da roupa, não à toa, é uma festa à parte para muita gente. E quer tarefa mais divertida do que se arrumar para o Réveillon, para o Natal ou qualquer outra celebração do tipo? As festas já começam aí. A seguir, uma seleção de novidades da Riachuelo que carregam esse espírito.

Sandália rasteira quadrada: combina com as mais diversas ocasiões (Riachuelo/Divulgação)

Sandália prateada

Coringa para qualquer tipo de rotina, esta sandália rasteira quadrada com tiras prata combina com as mais diversas ocasiões. Versátil, faz boa parceria tanto com calças jeans quanto com vestidos floridos.

Bolsa dourada: para quem tem personalidade (Riachuelo/Divulgação)

Bolsa bucket de beads dourada

Dourada e com franjas, é para quem tem personalidade. Faz as vezes de cereja do bolo de looks idealizados para ocasiões que ficam guardadas na memória.