YOU: quarta temporada transforma o stalker em 'stalkeado' e instiga o espírito detetive no público

A quarta temporada de You (Você) da Netflix já está no ar e será dividida em duas partes — a segunda chega à plataforma de streaming no dia 9 de março. Com cinco episódios iniciais, a série se reinventou e deu a volta por cima, trazendo um novo arquétipo a Joe Goldberg (Penn Badgley): de stalker, ele passa a ser ''stalkeado''. Ou seja: a vítima, de certo modo, agora é ele.

Na pegada de Sherlock Holmes, um dos grandes acertos da Netflix para essa temporada foi colocar o público como principal detetive, acompanhando a jornada de Joe e, ao longo dos episódios, tirando suas próprias conclusões.

Assine a newsletter GRATUITA da EXAME POP e fique por dentro de todas as notícias de do entretenimento

Para além do mistério de Joe, a quarta temporada também surpreendeu quando o assunto foi a composição dos novos personagens. Já era uma característica de YOU ter elementos bastante próximos a realidade e debatê-los em tom de sátira. Nessa primeira parte da temporada, no entanto, essa discussão ficou ainda mais evidente.

⚠️ Atenção: a partir do próximo parágrafo, o texto contém spoilers! ⚠️

Discussão assídua dos 'super-ricos'

Assim como anualmente são divulgadas as listas dos maiores bilionários, em YOU, um dos cenários principais é o estilo de vida (e a personalidade) dos super-ricos ingleses. Todo o mistério à lá Sherlock Holmes gira em torno deles: a morte dos milionários e a "perseguição" a esse clube tão seleto.

A escolha é proposital: a discussão atual sobre a existência de bilionários nunca esteve tão em alta, em especial após as contribuições frequentes das aventuras de Elon Musk no espaço e nas redes sociais. Com uma aquisição desproporcional de dinheiro, os limites da humanidade tendem a ficar menos implícitos — assim como a empatia de quem tem uma renda comum.

A série brinca com essa margem de ambos os lados (ricos e não ricos), trazendo à tona uma série de questionamentos. Será que os super-ricos merecem morrer? As atitudes de Joe em relação a eles (inclusive com o novo par romântico) são mesmo incorretas? Qual é o limite do tratamento humano, independente da renda que ele possui?

São essas e outras atitudes que tornam a aproximação com Joe e com o novo assassino tão estranhas na percepção do público. Eles são, ao mesmo tempo, odiáveis e dignos de empatia. E a série mergulha fundo nesse dilema.

Brincando de detetive

Outro ponto alto da quarta temporada foi a busca pelo novo assassino. Tanto para Joe quanto para o público, seguir as pistas de uma tradicional história de detetive foi um acerto dos roteiristas. Ainda que a resposta do mistério não estivesse exatamente tão escondida quanto o pretendido.

Mas mais do que a descoberta do mistério, o que realmente intriga é a mudança brusca na dinâmica do personagem. Se antes o público tinha acesso a um Joe que matava por impulso — e cada nova morte era uma surpresa —, agora ele entra como vítima. E é observado à mesma maneira que fazia com suas vitimas.

Essa mudança cria uma nova percepção do personagem, até mesmo com suas novas vítimas e obsessões. De Marienne (Tati Gabrielle), o foco se torna Kate (Charlotte Ritchie). E até mesmo em seus costumes como stalker, a postura de Joe muda. Há uma evolução de personagem diferente neste capítulo.

Resta saber como será o desenrolar da história na próxima parte, que também contará com cinco episódios.

Como assistir You, da Netflix?

Todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming da Netflix. A série conta com quatro temporadas e 35 episódios.

Quando estreia a parte 2 de You, da Netflix?

A segunda parte da série estreia no dia 9 de março, às 4h.