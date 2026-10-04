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Apuração de senador em Rondônia: veja quem está na frente

Estado tem mais de 1,2 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01h05.

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Os eleitores de Rondônia vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais de 1,2 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Rondônia será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Rondônia?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

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Quem são os candidatos a senador em Rondônia

  • Acir Gurgacz (PDT) – 123
  • Aires Mota (PV) – 432
  • Bruno Scheid (PL) – número 222
  • Dr. Fernando Máximo (PL) – 221
  • Engenheiro Thulio (MISSÃO) – 144
  • Luciana Oliveira (PT) – 133
  • Luis Fernando (PSD) – 555
  • Mariana Carvalho (Republicanos) – 100
  • Neidinha (PSB) – 400
  • Sílvia Cristina (PP) – 111

Perguntas frequentes

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Rondônia

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