Apuração de senador em Rondônia: veja quem está na frente

Os eleitores de Rondônia vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais de 1,2 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Rondônia será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Rondônia?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em Rondônia

Acir Gurgacz (PDT) – 123

Aires Mota (PV) – 432

Bruno Scheid (PL) – número 222

Dr. Fernando Máximo (PL) – 221

Engenheiro Thulio (MISSÃO) – 144

Luciana Oliveira (PT) – 133

Luis Fernando (PSD) – 555

Mariana Carvalho (Republicanos) – 100

Neidinha (PSB) – 400

Sílvia Cristina (PP) – 111