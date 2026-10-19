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VSFS: entenda o que é o Fantasy Bra usado por Kylie Jenner no desfile

A estreia de Kylie Jenner no Victoria's Secret Fashion Show foi marcada pelo uso do icônico Fantasy Bra de 2026, peça de alta joalheria avaliada em US$ 50 milhões

Victoria's Secret Fashion Show: Kylie Jenner surpreende ao ser escolhida para usar o Fantasy Bra de 2026 (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Victoria's Secret Fashion Show: Kylie Jenner surpreende ao ser escolhida para usar o Fantasy Bra de 2026 (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11h14.

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A empresária Kylie Jenner estreou no Victoria's Secret Fashion Show no domingo, 18, em Los Angeles, e desfilou com o Fantasy Bra da marca de lingerie Victoria's Secret. Avaliada em US$ 50 milhões, a peça reúne mais de 4 mil diamantes naturais e foi desenvolvida em parceria com a joalheria Jacob & Co.

A empresária americana Kylie Jenner estreou no Victoria's Secret Fashion Show no último domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela foi escolhida para desfilar com o Fantasy Bra de 2026, que foi desenvolvido em parceria com a joalheria Jacob & Co.

Acompanhada da mãe, Kris Jenner, e do namorado, o ator Timothée Chalamet, a estreia de Kylie Jenner na passarela foi um dos principais tópicos da noite. A modelo desfilou com asas brancas enormes e um sutiã estruturado, estilizado com cristais prateados e pedrarias.

O que é o Fantasy Bra?

O Fantasy Bra é uma tradição nas passarelas cor-de-rosa da Victoria's Secret. A lingerie, destacada como uma grande joia da marca, é criada utilizando cristais e pedras preciosas, incluindo rubis e diamantes.

Ser a escolhida para atravessar a passarela com o Fantasy Bra é uma das maiores honras que uma Angel da Victoria's Secret pode ter. Entre as escolhidas no passado, estão: Alessandra Ambrósio (2012), Gisele Bündchen (2000) e Adriana Lima (2008).

'Fantasy Bra' de 2026

O Fantasy Bra de 2026 foi avaliado em US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 251,2 milhões na cotação atual).

O design da peça foi desenvolvido em parceria com a joalheria Jacob & Co e possui mais de 4 mil diamantes naturais ao redor de um diamante amarelo Fancy Vivid de 75,74 quilates com lapidação radiante. O sutiã pesa pouco menos de 1,8 kg.

Segundo a revista americana Vogue, quinze artesãos trabalharam na peça por mais de 1.000 horas.

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Kylie Jenner no desfile da Victoria's Secret em 18 de outubro (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

'Perguntas frequentes'

Quando Kylie Jenner estreou no Victoria's Secret Fashion Show? ＋

Kylie Jenner estreou no Victoria's Secret Fashion Show no domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A empresária foi escolhida para desfilar com o Fantasy Bra.

O que é o Fantasy Bra da Victoria's Secret? ＋

O Fantasy Bra é uma lingerie criada com cristais e pedras preciosas, como rubis e diamantes, e apresentada como uma grande joia da Victoria's Secret. Desfilar com a peça é considerado uma das maiores honras para uma Angel da marca.

Quanto vale o Fantasy Bra usado por Kylie Jenner? ＋

O Fantasy Bra usado por Kylie Jenner foi avaliado em US$ 50 milhões, cerca de R$ 251,2 milhões na cotação citada pela matéria, segundo a edição americana da revista Vogue.

Quantos diamantes tem o Fantasy Bra de 2026? ＋

O Fantasy Bra de 2026 possui mais de 4 mil diamantes naturais ao redor de um diamante amarelo Fancy Vivid de 75,74 quilates, com lapidação radiante, segundo a edição americana da revista Vogue.

Quem criou o Fantasy Bra de 2026? ＋

O design do Fantasy Bra de 2026 foi desenvolvido em parceria com a joalheria Jacob & Co. Segundo a edição americana da revista Vogue, quinze artesãos trabalharam por mais de mil horas na produção da peça, que pesa pouco menos de 1,8 kg.

Quais modelos já desfilaram com o Fantasy Bra? ＋

Alessandra Ambrósio, Gisele Bündchen e Adriana Lima estão entre as modelos que já desfilaram com o Fantasy Bra. Elas foram escolhidas, respectivamente, em 2012, 2000 e 2008.

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