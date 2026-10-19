VSFS: entenda o que é o Fantasy Bra usado por Kylie Jenner no desfile

RESUMO ＋ A empresária Kylie Jenner estreou no Victoria's Secret Fashion Show no domingo, 18, em Los Angeles, e desfilou com o Fantasy Bra da marca de lingerie Victoria's Secret. Avaliada em US$ 50 milhões, a peça reúne mais de 4 mil diamantes naturais e foi desenvolvida em parceria com a joalheria Jacob & Co.

A empresária americana Kylie Jenner estreou no Victoria's Secret Fashion Show no último domingo, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela foi escolhida para desfilar com o Fantasy Bra de 2026, que foi desenvolvido em parceria com a joalheria Jacob & Co.

Acompanhada da mãe, Kris Jenner, e do namorado, o ator Timothée Chalamet, a estreia de Kylie Jenner na passarela foi um dos principais tópicos da noite. A modelo desfilou com asas brancas enormes e um sutiã estruturado, estilizado com cristais prateados e pedrarias.

O que é o Fantasy Bra?

O Fantasy Bra é uma tradição nas passarelas cor-de-rosa da Victoria's Secret. A lingerie, destacada como uma grande joia da marca, é criada utilizando cristais e pedras preciosas, incluindo rubis e diamantes.

Ser a escolhida para atravessar a passarela com o Fantasy Bra é uma das maiores honras que uma Angel da Victoria's Secret pode ter. Entre as escolhidas no passado, estão: Alessandra Ambrósio (2012), Gisele Bündchen (2000) e Adriana Lima (2008).

'Fantasy Bra' de 2026

O Fantasy Bra de 2026 foi avaliado em US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 251,2 milhões na cotação atual).

O design da peça foi desenvolvido em parceria com a joalheria Jacob & Co e possui mais de 4 mil diamantes naturais ao redor de um diamante amarelo Fancy Vivid de 75,74 quilates com lapidação radiante. O sutiã pesa pouco menos de 1,8 kg.

Segundo a revista americana Vogue, quinze artesãos trabalharam na peça por mais de 1.000 horas.

Kylie Jenner no desfile da Victoria's Secret em 18 de outubro (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)