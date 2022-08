Você pode ganhar R$ 75 mil para morar em uma ilha deslumbrante – mas este é o 'problema'

Se você vive sonhando em morar em uma ilha na Itália, sua chance chegou: a ilha italiana de Sardenha está oferecendo 15 mil euros, em torno de 75 mil reais, para quem se mudar para lá.

Mesmo com os belíssimos cenários da ilha paradisíaca, a região enfrenta números cada vez menores da população rural, à medida que os jovens locais se mudam para o exterior em busca de trabalho. Para combater esta questão, o governo reservou 45 milhões de euros para o subsídio de realocação, o suficiente para cobrir 3.000 subsídios.

Mas quais são as regras do programa?

O dinheiro do subsídio parece bom demais para ser verdade - e há algumas ressalvas. Para ser elegível, você terá que se mudar para um município da Sardenha com uma população inferior a 3.000 pessoas.

O dinheiro também deve ser usado para comprar ou reformar uma casa. A subvenção não pode exceder metade do custo total da casa ou reforma - e o governo nem sempre entregará a quantia total de 15 mil euros.

Os beneficiários devem morar na nova propriedade em tempo integral e devem se registrar para residência permanente na Sardenha dentro de 18 meses após a chegada.

Por que a Sardenha está oferecendo dinheiro para que as pessoas se mudem para lá?

A população da Itália está envelhecendo. A idade média dos italianos é de 45,7 anos, número que deve subir para 50,7 em 2050. A população total deverá diminuir em quase 20% até 2070, de 59,55 milhões para 47,6 milhões em 2070.

O problema é particularmente grave nas áreas rurais do país - e lugares como a Sardenha estão sofrendo. O presidente da Sardenha, Christian Solinas, disse que o esquema incentivaria os jovens a permanecer na Sardenha ou se mudar para a ilha.

“Graças a essas contribuições, Sardenha se torna um terreno fértil para aqueles que se mudam para lá ou decidem construir uma família”, afirmou Solinas.

“Não pode haver crescimento sem uma real valorização dos territórios, do interior e das zonas mais desfavorecidas… Criamos as condições para que os jovens decidam ficar e desenvolver o tecido econômico dos territórios mais frágeis.”

E caso você se mude para a ilha, pode esperar ficar lá por muito tempo. Com mais de 500 pessoas com mais de 100 anos, Sardenha tem uma das maiores concentrações de centenários do mundo – cerca de 33 para cada 100.000 habitantes.