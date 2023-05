Virada Cultural 2023 na Zona Sul: confira horários dos palcos e a programação completa de shows

A Virada Cultural 2023 de São Paulo acontece neste final de semana nos dias 27 e 28 de maio. Com um modelo decentralizado, o evento terá mais de 12 palcos espalhados pela cidade, três a mais do que na edição anterior.

Segundo a prefeitura, serão 500 apresentações. Entre as principais atrações que irão tocar na Zona Sul de SP estão Lexa, Diogo Nogueira, Raça Negra, Dexter, Karol Conká, Michel Teló, Fundo de Quintal, Djonga, Jorge Aragão e Jorge Vercillo.

Para você conseguir escolher quais atrações vai aproveitar nesse final de semana, a EXAME mergulhou na programação do evento e detalhou os horários dos shows na região sul da capital.

A programação é sujeita a alteração. Os espaços estão sujeitos a lotação. É necessário consultar a idade indicativa dos eventos.

Shows da Virada Cultural na Zona Sul no dia 27/05; veja horários

Palco Parelheiros

17h - Diogo Nogueira

Palco Heliópolis

17h - Livinho

19h - MC IG

21h00 – Raça Negra

Palco Bristol

17h - Toni Garrido

19h - MC Marechal

21h - Dexter

Palco M’Boi Mirim

17h - Salgadinho

19h - Banda Magníficos

20h - Gabeu

21h - Henrique e Diego

Palco Rio Piraporinha

17h - MC Soffia

Palco Rio Ipiranga

18h - Ndee Naldinho

20h - Tribo da Periferia

Palco Grajaú

19h - Lucccas Carlos

21h - Pagode da 27

Palco Represa do Guarapiranga

18h00 – Karol Conká

20h - Araketu

Palco Capela do Socorro

17h - Baile do Simonal com Claudio Zoli, Serjão Loroza e Sandra de Sá

21h - Xanddy Harmonia

Palco Rio Diniz

18h - MC Mari

20h - MC BinLaden

Palco Campo Limpo

17h - Michel Teló

19h - Limão com Mel

21h - Lexa

Casa de Cultura M' Boi Mirim

17h - Seu Pereira e Coletivo 401

19h - Monkey Jhayam & Black Mantra

SESC Campo Limpo

18h - Serenando: Samba

SESC Interlagos

18h - Supercombo

SESC Santo Amaro

18h - Hélio Ziskind

20h - Quintal dos Prettos

SESC Vila Mariana

18h - DJ Set com DJ Tony Hits

19h - Black Talk: Produção Cultural e Musical Negra em Pauta

20h - DJ Set com DJ K-Mina

21h - Uli, Tereza Gama, João Parahyba, Grazzi Brasil e DJ Erick Jay

SESC Ipiranga

21h - Ellen Oléria Canta Beyoncé

Casa de Cultura Chico Science – Ipiranga

19h - Ratos de Porão

Shows da Virada Cultural na Zona Sul no dia 28/05; veja horários

Palco Parelheiros

15h - Fundo de Quintal

15h - Djonga

17h - Tarcísio do Acordeon

Palco Heliópolis

13h - Ao Cubo

15h - Edson Gomes

17h - Tierry

Palco Bristol

13h - Rastapé

15h - MC Caveirinha

17h - MC Kekel

Palco M’Boi Mirim

13h - André e Felipe

15h - Turma do Pagode

17h - Léo Santana

Palco Rio Piraporinha

13h - Renascer Praise

14h - Afrocidade

Palco Rio Ipiranga

12h - D'Grand'stilo

14h - MC Davi

16h - Dj Zulu

Palco Grajaú

13h - Roupa Nova

15h - Netinho de Paula

17h - Yago Oproprio

17h - Brime

Palco Campo Limpo

13h - Cassiane

15h - Solange Almeida

Palco Rio Diniz

12h - Padre Alessandro Campos

14h - Jorge Vercillo

16h – Papatinho

Palco Represa do Guarapiranga

12h - Flavio Victor

16h - Loubet

Palco Capela do Socorro

13h - Banda Dominus

15h - Jorge Aragão

17h - Zé Vaqueiro

Casa de Cultura M' Boi Mirim

15h - Abayomy convida Dele Sosimi

SESC Campo Limpo

14h - Pagogeu

17h - Pagode do Rodrigueta Convida Raquel Tobias

SESC Interlagos

16h - Far From Alaska

SESC Santo Amaro

12h - Hélio Ziskind

12h - Disco é Brinquedo

16h - Chuveiro in Concert com Érika Martins

SESC Vila Mariana

17h - DJ Set com DJ K-Mina

18h - Uli, Tereza Gama, João Parahyba, Grazzi Brasil e DJ Erick Jay

SESC Ipiranga

18h - Ellen Oléria Canta Beyoncé

Casa de Cultura Chico Science – Ipiranga

12h - Orleans Street Jazz Band

14h - Jeff Moraes

Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra

14h - DJ NUTS

16h - Indígenas Futuristas

17h - Curumin - 20 anos de carreira

18h - Nego Bala

Casa de Cultura Santo Amaro Manoel Mendonça

16h - Rudã e Raphael

Centro Cultural Culturas Negras "Mãe Sylvia de Oxalá"

18h - Vocal Kuimba

Onde será o show da Lexa na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show da Lexa na Virada Cultural 2023 será no Palco Campo Limpo às 21h no dia 27/05.

Onde será o show do Michel Teló na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Michel Teló na Virada Cultural 2023 será no Palco Campo Limpo às 17h no dia 27/05.

Onde será o show do Djonga na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Djonga na Virada Cultural 2023 será no Palco Parelheiros às 15h no dia 28/05.

Onde será o show do Raça Negra na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Raça Negra na Virada Cultural 2023 será no Palco Heliópolis às 21h no dia 27/05.

Quais regiões de SP terão shows da Virada Cultura

Ao todo, serão 12 palcos de eventos espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. São eles: