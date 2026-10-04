Apuração de senador no Rio Grande do Sul: veja quem está na frente

Os eleitores do Rio Grande do Sul vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais de 8,5 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Rio Grande do Sul será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Rio Grande do Sul?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Rio Grande do Sul

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU) – 160

Frederico Antunes (PSD) – 555

Luciano do MLB (UP) – 800

Manuela D'Ávila (PSOL) – 500

Marcel Van Hattem (NOVO) – 300

Milton Cardoso (PSDB) – 455

Pimenta (PT) – 131

Regis Ethur (PSTU) – 161

Renato Jaguarão (Cidadania) – 234

Ric Jones (PCO) – 290

Rigotto (MDB) – 151

Sanderson (PL) – 222

Tania Peres (UP) – 808