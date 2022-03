Veja estrelas do futebol que estão fora da Copa do Mundo no Catar

Na próxima sexta-feira vários craques do futebol mundial, como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe e Neymar, estarão de olho no sorteio dos grupos da Copa do Mundo no Catar.

Enquanto alguns vivem a expectativa de descobrir quem irão enfrentar nas três primeiras partidas do mundial, outras estrelas do futebol ficaram no caminho e vão assistir o principal torneio de seleções de casa -- ou da arquibancada.

Com o fim das eliminatórias para a Copa, 29 das 32 seleções participantes já confirmaram a classificação para a competição. Duas partidas da repescagem mundial e uma da repescagem europeia -- que não ocorreu na última data Fifa por ter a Ucrânia envolvida -- definiram as três seleções a completar o torneio.

Entre os jogadores que não conseguiram carimbar o passaporte para o Catar, estão um artilheiro veterano, uma grande promessa, o melhor goleiro europeu da última temporada e um dos melhores atacantes do Mundo. Confira.

Veja a lista de alguns craques fora da Copa do Mundo no Catar:

Mohamed Salah - Egito

Erling Haaland - Noruega

Zlatan Ibrahimovic - Suécia

Alexis Sánchez - Chile

Arturo Vidal - Chile

James Rodríguez - Colômbia

Luis Díaz - Colômbia

Gianluigi Donnarumma - Itália

David Alaba - Áustria

Jorginho - Itália

Pierre-Emerick Aubameyang - Gabão

Leonardo Bonucci - Itália

Riyad Mahrez - Argélia

Victor Osimhen - Nigéria

Joan Oblak - Eslovênia