Urso-polar x urso-de-kodiak: quem é o verdadeiro rei dos carnívoros terrestres?

Eles podem medir até 3 metros de comprimento e pesar quase uma tonelada. Os maiores ursos do planeta não apenas impressionam pelo tamanho, mas também pela força brutal e comportamento predatório que os colocam no topo da cadeia alimentar.

Conhecidos por sua imponência, o urso-polar (Ursus maritimus) e o urso-de-kodiak, uma subespécie do Ursus arctos, disputam o posto de maior carnívoro terrestre.

Adaptado ao Ártico, o urso-polar atinge até 3 metros de comprimento e pode pesar entre 300 kg e 800 kg — com registros históricos de indivíduos chegando a 1.000 kg. Sua altura, quando em pé, chega a quase 2,8 metros.

Já o urso-de-kodiak, nativo do arquipélago Kodiak, no Alasca, supera os 3 metros de comprimento e pode pesar até 680 kg. Embora ligeiramente menor em massa corporal média do que seu par do Ártico, o kodiak rivaliza com o urso-polar em termos de força e tamanho.

Ambos têm comportamentos distintos. O urso-polar, essencialmente carnívoro, se alimenta principalmente de focas, o que exige habilidades de caça refinadas e longas travessias aquáticas. Suas garras, que medem cerca de 5 cm, e a mordida — que pode exercer até 84,3 kg/cm² — são adaptadas para perfurar couro e carne espessa.

Ursos poderosos (e perigosos)

A força do urso-de-kodiak também impressiona.

Com mordida de até 600 kg de pressão e capaz de correr a 30 km/h, ele é um dos grandes exemplos de predadores onívoros que equilibram a dieta com frutos, carne e vegetais. Seu comportamento territorial o torna imprevisível em interações com humanos.

O risco para humanos varia entre as espécies.

O urso-pardo, que inclui o kodiak, é responsável por mais de 70% dos ataques fatais registrados, principalmente quando se sente ameaçado ou está protegendo filhotes. Já o urso-polar, por viver em regiões remotas, representa menor frequência de encontros, mas sua natureza predatória o torna extremamente perigoso.

Urso-polar: até 3 m e 1.000 kg (registro excepcional); maior mordida entre os ursos.

até 3 m e 1.000 kg (registro excepcional); maior mordida entre os ursos. Urso-de-kodiak: mais de 3 m e até 680 kg; extremamente forte e ágil .

mais de 3 m e até 680 kg; . Urso-pardo: até 800 kg; mais envolvido em incidentes fatais com humanos.

Quem venceria numa briga: urso-polar ou kodiak?

A disputa entre os dois maiores ursos do planeta não é apenas questão de tamanho ou peso, mas envolve estratégia, adaptação e agressividade. Em um embate direto, tanto o urso-polar quanto o urso-de-kodiak apresentam vantagens claras — o que torna o confronto hipotético um dos mais equilibrados do reino animal.

O urso-polar, conhecido por sua postura agressiva e comportamento de caça implacável, pode chegar a até 3,1 metros de comprimento e 1,6 metro de altura no ombro.

Apesar de ser, em média, mais leve que o Kodiak (cerca de 450 kg), ele compensa isso com garras afiadas e uma das mordidas mais poderosas entre os mamíferos carnívoros. Adaptado ao gelo, é ágil e mortal: consegue aplicar golpes precisos em pontos vitais, como a coluna de suas presas — uma habilidade que pode decidir uma luta em segundos.

Do outro lado, o urso-de-kodiak impressiona pela força bruta.

Com até 700 kg de massa corporal e estrutura mais robusta, ele é especialista em resistência e possui garras maiores, usadas para escavar, rasgar e derrubar oponentes. Diferente do urso-polar, o Kodiak é menos suscetível ao superaquecimento em combates longos, uma vantagem relevante em disputas que exigem fôlego e musculatura sustentada.

A mordida do Kodiak é considerada ligeiramente mais forte que a do urso-polar, e ele é capaz de manter o ritmo em terrenos irregulares, como florestas e montanhas. No entanto, perde em agilidade e precisão ofensiva.

Na prática, se o confronto fosse rápido e dependesse de reflexos e golpes letais, o urso-polar teria maiores chances de vitória. Mas, se a briga se estendesse por tempo suficiente, a resistência física e a força contínua do urso-de-kodiak poderiam virar o jogo.

Quais são os maiores ursos do mundo?

1. Urso-polar (Ursus maritimus)

Tamanho: até 2,7 a 3 metros de comprimento

Peso: geralmente entre 300 e 800 kg, com registros excepcionais de até 1.000 kg

Descrição: É o maior carnívoro terrestre do mundo, adaptado ao Ártico.

2. Urso-de-kodiak (Ursus arctos middendorffi)

Tamanho: até 3 metros de comprimento

Peso: normalmente entre 300 e 680 kg, com exemplares chegando a mais de 900 kg

Descrição: Maior subespécie do urso-pardo, vive no arquipélago Kodiak, no Alasca.

3. Urso-pardo (Ursus arctos)

Tamanho: pode ultrapassar 3 metros, dependendo da subespécie

Peso: varia de 90 a 800 kg

Descrição: Espécie ampla, com várias subespécies como o grizzly, que é grande e robusto.

4. Urso-negro asiático (Ursus thibetanus)

Tamanho: cerca de 1,6 a 1,8 metros

Peso: até 200 kg

Descrição: Menor que os anteriores, mas ainda um dos maiores ursos do mundo.

5. Urso-beiçudo (Melursus ursinus)