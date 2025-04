Maior telescópio solar do mundo revela imagem inédita e ultra-detalhada do Sol; veja foto

Um novo marco na observação solar foi alcançado com a divulgação da primeira imagem ultra-detalhada do Sol capturada pelo Daniel K. Inouye Solar Telescope, o maior telescópio solar do planeta, localizado no topo de uma montanha no Havaí.

Equipado com o avançado instrumento Visible Tunable Filter (VTF), o telescópio conseguiu registrar uma visão tridimensional sem precedentes da superfície do Sol, revelando detalhes impressionantes da atividade solar.

Detalhes da imagem revelada

A imagem mostra um agrupamento de manchas solares escuras, cada uma do tamanho aproximado de grandes continentes, situadas na atmosfera interna do Sol, com uma resolução de cerca de 10 quilômetros por pixel.

Essas manchas representam regiões de intensa atividade magnética, onde fenômenos como explosões solares (flares) e ejeções de massa coronal (CMEs) podem se originar.

As CMEs são grandes nuvens de plasma ionizado e campos magnéticos que se desprendem da atmosfera externa do Sol, podendo impactar a Terra e suas tecnologias.

Implicações para a previsão do clima espacial

Capturada em dezembro de 2024, essa fotografia inédita ajuda os cientistas a compreender melhor os mecanismos físicos por trás das tempestades solares, que podem causar sérios danos a infraestruturas terrestres, como redes elétricas e sistemas de comunicação via satélite.

Friedrich Woeger, cientista responsável pelo programa do instrumento VTF, destaca a importância desses estudos para prever eventos solares perigosos, citando o histórico Evento Carrington, ocorrido no século XIX, que provocou incêndios em estações telegráficas.

O futuro da pesquisa solar

O telescópio, financiado pela National Science Foundation dos Estados Unidos, está em fase final de testes dos seus instrumentos, e o VTF é o quinto e mais potente deles.

Ele permite captar não apenas imagens em alta resolução, mas também analisar a luz do Sol em diferentes comprimentos de onda e polarizações, fornecendo dados essenciais sobre a temperatura, o campo magnético e o plasma solar.

O ciclo solar e seus impactos na Terra

Este avanço ocorre em um momento em que o Sol atravessa o pico de seu ciclo de atividade de 11 anos, conhecido como máximo solar, período em que a quantidade de manchas solares e eventos magnéticos aumenta significativamente.

A capacidade de observar o Sol com tamanha precisão promete ampliar o entendimento sobre o comportamento da nossa estrela e aprimorar a previsão do clima espacial, protegendo a tecnologia e a vida na Terra.

Veja a imagem:

Um close-up da superfície do Sol obtido pelo Telescópio Solar Daniel K. Inouye da Fundação Nacional de Ciências mostra atividade magnética ao redor de um aglomerado de manchas solares. (VTF/KIS/NSF/NSO/AURA)

(VTF/KIS/NSF/NSO/AURA)