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Tudo sobre a quinta e última temporada de 'The Bear', que estreia na próxima semana

Série premiada retorna em 25 de junho para encerrar a trajetória de Carmy e sua equipe

'O Urso': Novos desafios, mudanças radicais e uma possível estrela Michelin marcam a despedida da produção (The Bear/ FX/Disney)

'O Urso': Novos desafios, mudanças radicais e uma possível estrela Michelin marcam a despedida da produção (The Bear/ FX/Disney)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de junho de 2026 às 09h00.

Depois de conquistar público e crítica ao longo de quatro temporadas, a série "The Bear" está pronta para encerrar sua trajetória. A quinta e última temporada estreia em 25 de junho de 2026 e contará com oito episódios, que serão disponibilizados simultaneamente na Disney+

Criada por Christopher Storer, a produção se tornou um dos maiores sucessos da televisão nos últimos anos ao misturar drama, comédia e os bastidores intensos do mundo da gastronomia.

O que esperar da quinta temporada?

A temporada anterior terminou com uma grande reviravolta para os personagens. Segundo um resumo feito pela People, Carmy, interpretado por Jeremy Allen White, decidiu abandonar a carreira na gastronomia após perceber que já não encontrava felicidade na profissão. Antes de sair, ele transferiu a responsabilidade do restaurante para Sydney, Richie e sua irmã Natalie, conhecida como Sugar.

A decisão deixou o futuro do restaurante nas mãos de uma nova liderança e abriu caminho para o principal conflito da temporada final. A sinopse oficial da quinta temporada, divulgada no dia 6 de maio, revela que a história começa na manhã seguinte à saída de Carmy. Sydney, Richie e Sugar precisam assumir o comando do negócio em meio a dificuldades financeiras, à ameaça de uma venda e até mesmo à chegada de uma forte tempestade.

Apesar dos obstáculos, a equipe tentará realizar um último serviço perfeito e conquistar a tão sonhada estrela Michelin.

Confira o trailer da quinta temporada, divulgado no dia 8 de junho:

Elenco principal retorna

Os protagonistas seguem presentes na despedida da série. Além de Jeremy Allen White, retornam nomes como Ayo Edebiri no papel de Sydney e Ebon Moss-Bachrach como Richie.

Também estão confirmados Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson. A expectativa é que participações recorrentes de temporadas anteriores também façam aparições ao longo da despedida.

Hans Zimmer pode ser uma das novidades

Uma das informações que mais chamaram a atenção dos fãs nos últimos dias envolve o nome de Hans Zimmer. O lendário compositor foi listado nos créditos da quinta temporada, indicando uma possível participação na trilha sonora dos episódios finais.

Até o momento, não há detalhes sobre qual será exatamente seu papel na produção nem sobre como sua assinatura musical será utilizada na série. 

Fã notou que Hans Zimmer está listado nos compositores da quinta temporada de 'O Urso' (Reprodução / Reddit)

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