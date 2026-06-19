Tudo sobre a quinta e última temporada de 'The Bear', que estreia na próxima semana

'O Urso': Novos desafios, mudanças radicais e uma possível estrela Michelin marcam a despedida da produção (The Bear/ FX/Disney)
Freelancer
Publicado em 19 de junho de 2026 às 09h00.
Depois de conquistar público e crítica ao longo de quatro temporadas, a série "The Bear" está pronta para encerrar sua trajetória. A quinta e última temporada estreia em 25 de junho de 2026 e contará com oito episódios, que serão disponibilizados simultaneamente na Disney+.
Criada por Christopher Storer, a produção se tornou um dos maiores sucessos da televisão nos últimos anos ao misturar drama, comédia e os bastidores intensos do mundo da gastronomia.
A temporada anterior terminou com uma grande reviravolta para os personagens. Segundo um resumo feito pela People, Carmy, interpretado por Jeremy Allen White, decidiu abandonar a carreira na gastronomia após perceber que já não encontrava felicidade na profissão. Antes de sair, ele transferiu a responsabilidade do restaurante para Sydney, Richie e sua irmã Natalie, conhecida como Sugar.
A decisão deixou o futuro do restaurante nas mãos de uma nova liderança e abriu caminho para o principal conflito da temporada final. A sinopse oficial da quinta temporada, divulgada no dia 6 de maio, revela que a história começa na manhã seguinte à saída de Carmy. Sydney, Richie e Sugar precisam assumir o comando do negócio em meio a dificuldades financeiras, à ameaça de uma venda e até mesmo à chegada de uma forte tempestade.
Apesar dos obstáculos, a equipe tentará realizar um último serviço perfeito e conquistar a tão sonhada estrela Michelin.
Confira o trailer da quinta temporada, divulgado no dia 8 de junho:
Os protagonistas seguem presentes na despedida da série. Além de Jeremy Allen White, retornam nomes como Ayo Edebiri no papel de Sydney e Ebon Moss-Bachrach como Richie.
Também estão confirmados Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson. A expectativa é que participações recorrentes de temporadas anteriores também façam aparições ao longo da despedida.
Uma das informações que mais chamaram a atenção dos fãs nos últimos dias envolve o nome de Hans Zimmer. O lendário compositor foi listado nos créditos da quinta temporada, indicando uma possível participação na trilha sonora dos episódios finais.
Até o momento, não há detalhes sobre qual será exatamente seu papel na produção nem sobre como sua assinatura musical será utilizada na série.