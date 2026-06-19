Tudo sobre a quinta e última temporada de 'The Bear', que estreia na próxima semana

Depois de conquistar público e crítica ao longo de quatro temporadas, a série "The Bear" está pronta para encerrar sua trajetória. A quinta e última temporada estreia em 25 de junho de 2026 e contará com oito episódios, que serão disponibilizados simultaneamente na Disney+.

Criada por Christopher Storer, a produção se tornou um dos maiores sucessos da televisão nos últimos anos ao misturar drama, comédia e os bastidores intensos do mundo da gastronomia.

O que esperar da quinta temporada?

A temporada anterior terminou com uma grande reviravolta para os personagens. Segundo um resumo feito pela People, Carmy, interpretado por Jeremy Allen White, decidiu abandonar a carreira na gastronomia após perceber que já não encontrava felicidade na profissão. Antes de sair, ele transferiu a responsabilidade do restaurante para Sydney, Richie e sua irmã Natalie, conhecida como Sugar.

A decisão deixou o futuro do restaurante nas mãos de uma nova liderança e abriu caminho para o principal conflito da temporada final. A sinopse oficial da quinta temporada, divulgada no dia 6 de maio, revela que a história começa na manhã seguinte à saída de Carmy. Sydney, Richie e Sugar precisam assumir o comando do negócio em meio a dificuldades financeiras, à ameaça de uma venda e até mesmo à chegada de uma forte tempestade.

Apesar dos obstáculos, a equipe tentará realizar um último serviço perfeito e conquistar a tão sonhada estrela Michelin.

Confira o trailer da quinta temporada, divulgado no dia 8 de junho:

Elenco principal retorna

Os protagonistas seguem presentes na despedida da série. Além de Jeremy Allen White, retornam nomes como Ayo Edebiri no papel de Sydney e Ebon Moss-Bachrach como Richie.

Também estão confirmados Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson. A expectativa é que participações recorrentes de temporadas anteriores também façam aparições ao longo da despedida.

Hans Zimmer pode ser uma das novidades

Uma das informações que mais chamaram a atenção dos fãs nos últimos dias envolve o nome de Hans Zimmer. O lendário compositor foi listado nos créditos da quinta temporada, indicando uma possível participação na trilha sonora dos episódios finais.

Até o momento, não há detalhes sobre qual será exatamente seu papel na produção nem sobre como sua assinatura musical será utilizada na série.