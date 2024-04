Tomorrowland Brasil anuncia nova edição em 2024 com melhorias; veja datas e como comprar

Depois de uma edição com recorde de público, vinda de um hiato de quase dez anos, a Tomorrowland Brasil anunciou, nesta terça-feira, 9, as datas do festival de 2024. O maior festival de música eletrônica do mundo continua a acontecer no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo. Neste ano, será nos dias 11, 12 e 13 de outubro.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 9, na Sala São Paulo, reunindo os organizadores do festival no Brasil – a We Are One World e a DC Set Group – em parceria com o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de Itu. o DJ Alok também esteve presente.

Além do anúncio do festival deste ano, as entidades ali presentes também anunciaram algumas mudanças para a região de Itu, como um compromisso para aprimorar a realização do evento em 2024, focados principalmente em mobilidade para a região e melhorias estruturais.

“O Tomorrowland traz uma renovação da cena eletrônica para o mundo. Da mesma forma que temos um comprometimento do festival para os próximos anos, temos uma renovação da nossa cena junto com isso. E é importante que esse comprometimento e investimento na infraestrutura e mobilidade não fique somente nesta gestão, mas que isso perpetue ao longo de gerações”, afirma o DJ e produtor Alok.

Na edição de 2023, o festival vendeu os 189 mil ingressos em menos de 3 horas, que geraram R$ 676 milhões na economia da região. Nos próximos dez anos, a expectativa é de que o valor atinja R$ 9 bilhões. O montante inclui os 9 mil empregos diretos gerados pelo evento e os mais de 22 mil visitantes internacionais de 98 países do mundo.

Neste ano, a Tomorrowland Brasil espera receber 200 mil pessoas, sendo 25% delas turistas internacionais.

Como comprar ingressos para a Tomorrowland 2024?

A pré-venda dos ingressos começa no dia 10 de abril, pelo site oficial do Tomorrowland Brasil, às 10 horas, até 1º de maio às 10h.

A venda geral começa a partir do dia 2 de maio, às 10h (horário de Brasília).

O que muda na Tomorrowland de 2024?

Entre as ações para facilitar o fluxo das pessoas que se deslocam ao festival, foram anunciadas melhorias no acesso que beneficiarão também as comunidades vizinhas.

Cinco rodovias vicinais serão implantadas, com total de 17,5 quilômetros de extensão, já com previsão de asfaltamento. As obras contribuirão, também, para o acesso das comunidades vizinhas à região. O valor investido pelo estado será de R$ 22 milhões.

O projeto é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e segue dentro da política estadual de realizar ações que destravem o desenvolvimento das cidades.

“Nosso compromisso com a região é de, no mínimo, dez anos, de acordo com o contrato com o Parque Maeda. Para isso, estamos investindo no local para trazer ao público uma experiência única, além de estimular o turismo na região. Isso tudo perpetuando o acordo de longo prazo com os órgãos envolvidos”, conta Rodrigo Mathias, CEO da DC Set Group, organizadora do festival.

Chuvas na cidade e no festival

Na edição de 2023, um dos maiores problemas foram as chuvas recorrentes. O segundo dia, que aconteceu em 13 de outubro, foi inclusive cancelado pela tempestade, que deixou o ambiente escorregadio e coberto de lama.

Para 2024, haverá esforços para aprimorar a drenagem do solo e investimentos para aumentar em 34% a capacidade de público do DreamVille, a área de camping do festival.

A expectativa é de chegar a 20 mil pessoas alojadas no espaço do Parque Maeda durante o evento.

Acampamento no DreamVille

Para o DreamVille, a área de acampamento oficial do evento, a principal novidade é a ampliação do espaço e a diversificação dos pacotes de acomodações.

Em 2024, campings com camas montadas e outras comodidades serão uma das opções para quem busca mais conforto para se alojar diretamente na área do festival.

Outra opção mais econômica são as tendas com colchão inflável e saco de dormir, disponibilizados pela organização para os participantes que não possuem os equipamentos e preferem montar sua própria acomodação. Após a estadia, quem optou por esse pacote poderá levar o equipamento para casa.

Investimento social

Por meio das vendas dos ingressos sociais na edição de 2023, o Tomorrowland Brasil destinou R$ 1,5 milhão para projetos sociais com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na cidade de Itu por meio de sua fundação, o Tomorrowland Foundation.

Os projetos, realizados junto com a instituição Tecendo Infâncias, visam o desenvolvimento artístico desses jovens por meio da música, dança e artes plásticas.