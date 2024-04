História de Chorão, do 'Charlie Brown Jr', vai virar filme, onze anos após morte do cantor

Os fãs de rock brasileiro e hip hop provavelmente ainda lembram da banda Charlie Brown Jr., que da década de 1990 até 2013 agitaram o cenário musical do Brasil e conquistaram jovens e adultos. Agora, a história do falecido vocalista Chorão será retratada em um filme.

A homenagem ao cantor e compositor será produzida com foco na relação entre ele e sua viúva, Graziella Gonçalves. A confirmação do projeto veio diretamente da ex-companheira do cantor em suas redes sociais nesta segunda-feira, 8.

O longa-metragem será uma adaptação do livro “Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão” (Companhia das Letras), escrito por Graziella e publicado em 2018.

Produzido pela Bravura Cinematográfica, o filme terá a mesma direção do documentário “Chorão: Marginal Alado”.

Por enquanto, detalhes como elenco, datas de gravação e estreia, bem como o título do filme, ainda não foram divulgados.

Morte de Chorão

O anúncio do filme ocorre na semana em que Chorão completaria 54 anos de idade, relembrando sua influência duradoura na cena musical.

O músico faleceu em 6 de março 2013. O corpo do cantor e compositor foi encontrado em seu apartamento em Pinheiro, na zona oeste de São Paulo.

Na época, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou, no local, que Chorão já estava morto. Segundo os investigadores, ele passava por uma forte depressão naquele período. No entanto, um laudo da Polícia Científica de São Paulo apontou que o músico morreu devido a uma overdose de cocaína.