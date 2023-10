Tomorrowland 2023 tem dia cancelado pela chuva; veja como será a programação

A Tomorrowland Brasil, evento que acontece em Itu no interior de SP, foi cancelada nesta sexta-feira, 13, devido às fortes chuvas no local. A informação foi confirmada pelas redes sociais do evento.

Veja a nota oficial:

"Prezados visitantes,

Devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas.

Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro. Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas. Para os visitantes do DreamVille, teremos uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage. Informações sobre reembolso serão divulgadas em breve"

Caos em Itu

Nesta sexta, os artistas Steve Aoki, B Jones, Vintage Culture, entre outros se apresentariam no festival. O evento afirmou que apenas o dia de hoje será cancelado. Amanhã, a Tomorroland acontecerá normalmente.

Referente aos ingressos, o evento ainda não confirmou se os valores serão devolvidos.

Confira o line-up deste sabado

Mainstage

14h: Aline Rocha

15h30: Vicotr Lou

16h30: Bhaskar

17h35: Yves V

18h40: Deorro

19h40: John Newman

20h40: Don Diablo

21h45: Lost Frequencies

22h50: Paul Kalkbrenner

23h50: Steve Agnello

00h50: Alok

Tulip

15h: Acid Asian

16h: Tessuto

17h30: KENYA20HZ

19h: Sara Landry

20h30: Patrick Mason

22h30: Indira Paganotto

00h: Héctor Oaks

Youphoria

15h: Pontifexx

16h: INNDRIVE

17h: Bruno Martini

18h: Sevenn

19h: Azteck B2B Diego Miranda

20h: Vinne

21h: Dubdogz

22h: Felix Jehn

23h: Bassjackers

00h: Dimitri Vegas & Like Mike

01h: Brennan Heart

CORE

14h: Jackson

15h30: RHR

17h: CESRV

18h30: Antdot B2B Maz

20h: Sofia Kourtesis

22h: Brina Knauss

00h: Vintage Culture B2B ANNA

Essence by Beck's