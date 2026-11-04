Por que os filhos de Brad Pitt querem retirar o sobrenome do ator? Entenda as decisões

A retirada do sobrenome Pitt dos nomes de quatro dos seis filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie acrescentou um capítulo à história da família desde a separação, em 2016. A decisão mais recente envolve Vivienne, que obteve autorização judicial para alterar seus documentos.

Na segunda-feira, 2, a jovem, de 18 anos, recebeu aval para passar a se chamar Vivienne Marcheline Jolie. Segundo a imprensa americana, o pedido havia sido apresentado à Justiça da Califórnia em julho, após ela atingir a maioridade. A solicitação apontava apenas razões de ordem “pessoal”, sem detalhar os motivos.

O uso do nome sem o sobrenome paterno já ocorria antes da alteração legal. Em 2024, Vivienne foi identificada como Vivienne Jolie nos créditos de The Outsiders, musical da Broadway em cuja produção trabalhou com a mãe. Ela não se pronunciou publicamente sobre a mudança nos documentos.

Quais filhos de Brad Pitt mudaram de nome?

Shiloh, primeira filha biológica do ex-casal, foi a primeira entre os irmãos a obter a exclusão legal do sobrenome Pitt. Ela protocolou a solicitação em maio de 2024, no dia em que completou 18 anos. A Justiça aprovou o pedido em agosto daquele ano, e seu nome passou a ser Shiloh Nouvel Jolie.

À época, o advogado de Shiloh declarou que a iniciativa partiu da própria jovem e mencionou acontecimentos dolorosos como contexto para a escolha. Também pediu respeito à privacidade dela.

Maddox e Zahara receberam autorizações judiciais para mudanças semelhantes em 2026. Com a aprovação do pedido de Vivienne, quatro irmãos passaram a ter apenas Jolie como sobrenome.

Não há confirmação pública de alterações legais nos nomes de Pax e Knox, irmão gêmeo de Vivienne. Os filhos também não divulgaram uma explicação conjunta para as decisões, que não podem ser atribuídas automaticamente aos mesmos motivos.

Separação teve disputas sobre guarda e patrimônio

Angelina Jolie pediu o divórcio em 2016, após uma viagem da família em um avião particular entre a França e os Estados Unidos. Em documentos judiciais apresentados posteriormente, a atriz relatou que Pitt teria cometido agressões físicas e adotado comportamentos abusivos durante o voo, inclusive em episódios que envolveriam os filhos.

O ator contestou as acusações. O FBI investigou o caso, mas Pitt não foi preso nem formalmente acusado criminalmente em decorrência do episódio.

O pedido de divórcio deu início a disputas sobre a guarda dos filhos e o patrimônio. Casados desde 2014, os atores concluíram o processo em dezembro de 2024, após oito anos de litígio.

Outra frente judicial envolve o Château Miraval, propriedade com vinícola na França que pertencia ao ex-casal.

Relação com os filhos permanece sob atenção da imprensa

Desde a separação, reportagens sobre o convívio de Brad Pitt com os filhos descrevem um distanciamento entre eles. Um dos episódios que repercutiram ocorreu em 2023, quando veio a público uma publicação antiga atribuída a Pax, feita em uma conta privada de rede social, com críticas ao pai.

As mudanças de sobrenome voltaram a direcionar a atenção para a relação familiar. As informações divulgadas, porém, não permitem estabelecer uma motivação comum para as escolhas de Shiloh, Maddox, Zahara e Vivienne.

No pedido de Vivienne, a justificativa registrada permaneceu restrita ao caráter pessoal da decisão. A jovem não apresentou publicamente outros esclarecimentos.