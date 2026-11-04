Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Por que os filhos de Brad Pitt querem retirar o sobrenome do ator? Entenda as decisões

Vivienne foi a mais recente a obter autorização judicial para a mudança; pedido apresentado em julho citava razões pessoais.

Brad Pitt: quatro dos seis filhos do ex-casal retiraram legalmente o sobrenome paterno (Juan Naharro Gimenez/WireImage/Getty Images)

Brad Pitt: quatro dos seis filhos do ex-casal retiraram legalmente o sobrenome paterno (Juan Naharro Gimenez/WireImage/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h09.

Priorizar nos meus resultados Google

A retirada do sobrenome Pitt dos nomes de quatro dos seis filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie acrescentou um capítulo à história da família desde a separação, em 2016. A decisão mais recente envolve Vivienne, que obteve autorização judicial para alterar seus documentos.

Na segunda-feira, 2, a jovem, de 18 anos, recebeu aval para passar a se chamar Vivienne Marcheline Jolie. Segundo a imprensa americana, o pedido havia sido apresentado à Justiça da Califórnia em julho, após ela atingir a maioridade. A solicitação apontava apenas razões de ordem “pessoal”, sem detalhar os motivos.

O uso do nome sem o sobrenome paterno já ocorria antes da alteração legal. Em 2024, Vivienne foi identificada como Vivienne Jolie nos créditos de The Outsiders, musical da Broadway em cuja produção trabalhou com a mãe. Ela não se pronunciou publicamente sobre a mudança nos documentos.

Quais filhos de Brad Pitt mudaram de nome?

Shiloh, primeira filha biológica do ex-casal, foi a primeira entre os irmãos a obter a exclusão legal do sobrenome Pitt. Ela protocolou a solicitação em maio de 2024, no dia em que completou 18 anos. A Justiça aprovou o pedido em agosto daquele ano, e seu nome passou a ser Shiloh Nouvel Jolie.

À época, o advogado de Shiloh declarou que a iniciativa partiu da própria jovem e mencionou acontecimentos dolorosos como contexto para a escolha. Também pediu respeito à privacidade dela.

Maddox e Zahara receberam autorizações judiciais para mudanças semelhantes em 2026. Com a aprovação do pedido de Vivienne, quatro irmãos passaram a ter apenas Jolie como sobrenome.

Não há confirmação pública de alterações legais nos nomes de Pax e Knox, irmão gêmeo de Vivienne. Os filhos também não divulgaram uma explicação conjunta para as decisões, que não podem ser atribuídas automaticamente aos mesmos motivos.

Separação teve disputas sobre guarda e patrimônio

Angelina Jolie pediu o divórcio em 2016, após uma viagem da família em um avião particular entre a França e os Estados Unidos. Em documentos judiciais apresentados posteriormente, a atriz relatou que Pitt teria cometido agressões físicas e adotado comportamentos abusivos durante o voo, inclusive em episódios que envolveriam os filhos.

O ator contestou as acusações. O FBI investigou o caso, mas Pitt não foi preso nem formalmente acusado criminalmente em decorrência do episódio.

O pedido de divórcio deu início a disputas sobre a guarda dos filhos e o patrimônio. Casados desde 2014, os atores concluíram o processo em dezembro de 2024, após oito anos de litígio.

Outra frente judicial envolve o Château Miraval, propriedade com vinícola na França que pertencia ao ex-casal.

Relação com os filhos permanece sob atenção da imprensa

Desde a separação, reportagens sobre o convívio de Brad Pitt com os filhos descrevem um distanciamento entre eles. Um dos episódios que repercutiram ocorreu em 2023, quando veio a público uma publicação antiga atribuída a Pax, feita em uma conta privada de rede social, com críticas ao pai.

As mudanças de sobrenome voltaram a direcionar a atenção para a relação familiar. As informações divulgadas, porém, não permitem estabelecer uma motivação comum para as escolhas de Shiloh, Maddox, Zahara e Vivienne.

No pedido de Vivienne, a justificativa registrada permaneceu restrita ao caráter pessoal da decisão. A jovem não apresentou publicamente outros esclarecimentos.

Acompanhe tudo sobre:Brad PittCelebridades

Mais de Pop

Neve Campbell confirma retorno como Sidney Prescott em 'Pânico 8'

'Black Doves': o que esperar da 2ª temporada da série da Netflix com Keira Knightley?

Remake de ‘Zelda: Ocarina of Time’ entra para a lista dos mais bem avaliados do Metacritic

Como Mckenna Grace revisita os figurinos de 'Jogos Vorazes' na turnê do novo filme

Mais na Exame

Casual

Lançamentos da Mubi em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

Pop

Neve Campbell confirma retorno como Sidney Prescott em 'Pânico 8'

ExameLab

Por que o som do fone Bluetooth piora quando você abre o microfone?

Ciência

Cientistas descobrem evidências surpreendentes sobre a eficiência da cannabis no sono