Petrobras (PETR4) autoriza o pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos

A Petrobras (PETR4) informou nesta quarta-feira, 26, que o Conselho de Administração autorizou o pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos.

A proposta será submetida à aprovação em Assembleia Geral Ordinária (AGO), que acontecerá em 16 de abril de 2025.

Caso haja aprovação da AGO, a remuneração aos acionistas em relação ao exercício de 2024 totalizará R$ 75,8 bilhões, sendo R$ 73,9 bilhões em distribuição de dividendos e JCP, e R$ 1,9 bilhão em recompensas de ações.

De acordo com a estatal, a distribuição está alinhada à Política de Remuneração aos Acionistas vigente. A política prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano em vigor, a Petrobras deverá distribuir aos acionistas 45% do fluxo de caixa livre.

Datas de pagamento

Os valores dos dividendos são equivalentes a R$ 0,70954522 por ação ordinária e preferencial. Deverão ser pagos em duas parcelas nos meses de maio e junho de 2025.

A primeira parcela, no valor de R$ 0,35477261 por ação ordinária e preferencial, será pago em 20 de maio de 2025. Já a segunda parcela, no valor de R$ 0,35477261 por ação ordinária e preferencial, será paga em 20 de junho de 2025.

A data de corte é 16 de abril de 2025 para os detentores de ações negociadas na B3 e data de registro em 22 de abril de 2025 para os detentores de ADRs negociados na Bolsa de Nova York.