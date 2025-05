Trump impõe tarifa de 100% sobre filmes estrangeiros nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite deste domingo, 4, que uma tarifa de 100% será aplicada a todos os filmes feitos fora do país.

De acordo com informações da agência Reuters, Trump afirmou que deu instruções ao Departamento do Comércio e o Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) para estabelecer essa medida, alegando que a indústria cinematográfica dos EUA está sofrendo um declínio acelerado.

Segundo o presidente, a situação é resultado dos incentivos oferecidos por outras nações para atrair cineastas e estúdios de Hollywood.

"Trata-se de uma colaboração entre outros países, o que representa uma ameaça à Segurança Nacional", disse Trump em postagem na plataforma Truth Social.

“A indústria cinematográfica americana está morrendo muito rápido. Outros países estão oferecendo todos os tipos de incentivos para atrair nossos cineastas e estúdios para longe dos Estados Unidos”, escreveu Trump em sua publicação. “Portanto, autorizo ​​o Departamento de Comércio e o Representante Comercial dos EUA a iniciar imediatamente o processo de instituição de uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos em terras estrangeiras que chegam ao nosso país. QUEREMOS FILMES FEITOS NA AMÉRICA, NOVAMENTE!”



Ainda não está claro como a tarifa proposta por Trump seria aplicada, considerando que filmes são considerados propriedade intelectual, e não bens tangíveis, o que implica que não estão sujeitos a tarifas, mas sim a direitos autorais.

Impactos na indústria cinematográfica

No entanto, o USTR (Escritório do Representante Comercial dos EUA) observa que alguns serviços podem enfrentar barreiras comerciais não tarifárias, como regulamentações e incentivos fiscais, que podem prejudicar a produção cinematográfica americana, segundo informações da rede americana CNN.

Muitas cidades no exterior têm oferecido incentivos fiscais significativos para atrair estúdios de cinema e televisão, o que resultou na migração de produções para locais como Toronto e Dublin.

Em resposta, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, sugeriu um crédito fiscal substancial para tentar trazer as produções de volta a Hollywood.

Apesar de Hollywood não estar à beira da falência, a indústria de cinema nos EUA enfrenta desafios, com a queda nas bilheteiras desde a pandemia e a mudança de comportamento dos consumidores, que preferem assistir filmes em serviços de streaming no conforto de suas casas.

Em 2018, a bilheteira dos EUA alcançou quase US$ 12 bilhões, mas esse número despencou para pouco mais de US$ 2 bilhões em 2020, quando os cinemas foram fechados por conta da pandemia da covid-19.

Embora os cinemas tenham começado a se recuperar, o número de lançamentos é aproximadamente metade do que era em 2019, e a bilheteira doméstica não ultrapassa os US$ 9 bilhões desde então. Do lado do streaming, a maioria dos serviços ainda não gerou lucro significativo, com exceção da Netflix.

Impor tarifas ou outras barreiras comerciais a filmes produzidos fora do país, no entanto, pode complicar ainda mais os negócios dos estúdios americanos. Muitos filmes e séries são gravados fora dos Estados Unidos, e além dos incentivos fiscais, os custos de produção também são mais baixos em alguns locais, onde os funcionários recebem salários menores.

Trump tem criticado fortemente as barreiras comerciais não tarifárias impostas por outros países, mas até agora, a retaliação dos EUA tem se limitado a tarifas sobre bens tangíveis.

O presidente implementou uma tarifa de 10% sobre a maioria dos bens que entram no país e anunciou, mas adiou, tarifas “recíprocas” mais altas sobre dezenas de outras nações.

Além disso, ele aplicou tarifas de 25% sobre aço, alumínio, automóveis e alguns bens do Canadá e México, além de uma taxa massiva de 145% sobre as importações do Canadá.

Nenhuma delas se aplica a serviços. Se forem implementadas, elas podem marcar a primeira tentativa de taxar esse tipo de produto.