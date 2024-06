Festival Turá 2024: veja o line-up completo e a programação dos shows

O mês de junho foi bastante aquecido no mundo da música, com uma agenda repleta de festivais em São Paulo. A capital e outros municípios foram palcos de grandes eventos como Só Track Boa e o João Rock.

Agora, os amantes deste tipo de atração se preparam para o Festival Turá, que será realizado nos dias 29 e 30 de junho, no Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade de São Paulo.

O evento é inteiramente dedicado à música nacional, apresentando 20 shows de artistas consagrados e novos talentos.

Nesta edição, a Nação Zumbi comemora os 30 anos do álbum "Da Lama ao Caos". Já a cantora e instrumentista Filipe Catto traz ao palco o show "Belezas São Coisas Acesas Por Dentro", revisitando o repertório de Gal Costa do álbum tributo lançado no ano passado. O line-up também vai contar com a participação da cantora Mãeana, que interpretará suas versões de músicas de João Gilberto e João Gomes.

Os expectadores terão a oportunidade de assistir ao retorno da Banda Uó, com uma apresentação inédita na capital. Outros momentos aguardados incluem o encontro de Fresno com Pabllo Vittar, além das apresentações de Chico César com Zeca Baleiro.

Por outro lado, muitos paulistanos comparecerão ao festival de olho nos headliners. Neste ano, são: Djavan, Alcione e Chitãozinho & Xororó.

Veja a lista de atrações do Festival Turá 2024

Sábado - 29 de junho

Chitãozinho & Xororó

Fresno convida Pabllo Vittar

Chico César & Zeca Baleiro

Nação Zumbi

Banda Uó

Filipe Catto

Os Garotin

DJ Sophia

Paulete Lindacelva

DJ Paulão

Carol Tucuju

Cornucópia Desvairada

Kim Cotrim

Domingo - 30 de junho

Djavan

Alcione

Armandinho

Adriana Calcanhotto convida Rubel

MC Cabelinho

Assucena

Mãeana canta JG

Ubunto

DJ Kokay

LYS Ventura

Odara Kadiegi

Grupo Maracatu Bloco de Pedra

Gabi Matos

Como comprar ingressos para o Turá 2024?

Os ingressos para o Festival Turá estão disponíveis no site oficial, onde é possível adquirir tanto entradas individuais quanto o passaporte para os dois dias de evento.

Além das vendas online, os ingressos podem ser comprados na bilheteria oficial, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, em São Paulo. A bilheteria funciona de terça a domingo, das 12h às 20h.

Preços

Turá Passaporte: preços variam de R$ 302 a R$ 756

Pista Sábado: preços variam de R$ 201 a R$ 504

Pista Domingo: preços variam de R$ 201 a R$ 504

Como chegar

O público pode chegar ao festival será pelo portão 10 do Parque do Ibirapuera, localizado em frente à Assembleia Legislativa.

Quem usar o transporte público pode acessar ao evento pelas estações de metrô AACD – Servidor (Linha 5 – Lilás), Ana Rosa (Linha 1 – Azul), Paraíso (Linha 1-Azul) e Brigadeiro (Linha 2-Verde).

O que pode levar ou não

É permitido

Documentos pessoais, chapéu ou boné, óculos escuros, canga, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, câmera portátil (não pode ter lente destacável), mochila ou bolsa (não maiores que 20x30cm), frutas cortadas devidamente armazenadas, alimentos industrializados fechados, água mineral em copo plástico lacrado (duas unidades por pessoa), carregador portátil, maquiagem, remédios com laudo/prescrição médica.

É proibido

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, tablets, cartazes de qualquer tipo, guarda-chuvas, bebidas compradas fora do evento, garrafas e latas, materiais ou objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo ou branca de qualquer espécie, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem e fogos de artifício.