'The Last of Us': o coração do público vai quebrar de uma forma diferente, diz atriz

O elenco de "The Last of Us", série original da HBO que chega ao streaming em 2023, finalmente chegou ao Brasil para participar da CCXP22. Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos da série Neil Druckmann e Craig Mazin estiveram presentes no Palácio Tangará (São Paulo) para discutir detalhes e "spoilers" sobre a série.

"É fascinante para todos nós, é um material diferente, nós nunca havíamos trabalhado com isso. Acho que, de alguma forma, nós todos estamos 'nascendo' — essa é uma boa palavra —, estamos nascendo juntos. Aliás, o nascimento é um processo lindo (risadas)", disse Pascal durante a coletiva.

A série é baseada nos dois volumes do jogo "The Last of Us", que traz os personagens Joel e Ellie em uma situação de sobrevivência e co-dependência.

Um dos co-criadores, Craig Mazin, pediu para que Pascal e Ramsey não jogassem o game antes das gravações começarem. A sugestão era para os atores não tentarem imitar o que fossem ver na tela, mas Pascal revelou que eles não conseguiram se segurar.

"A parte engraçada é que não somos 'gamers', então a gente não sabia como mexer nos botões", completou Ramsey durante a coletiva.

O que esperar de 'The Last of Us'?

"Eu sinto que, para essa série, tive que esquecer tudo o que eu sabia sobre a Marlene", apontou Merle Dandridge. A atriz dubla a voz da personagem 'Marlene' há dez anos. "Eu fiquei bem insegura de interpretá-la agora", completou.

A série promete também trazer mudanças, mas se manterá fiel aos jogos. Para Dandridge, o público pode se preparar para cenas tão emocionantes quanto a dos games.

"O coração do público vai quebrar de jeitos totalmente novos, eu prometo".

Quando estreia 'The Last of Us'?

A estreia da série está prevista para 12 de março de 2023, com exibição na plataforma de streaming da HBO.

Quando será o painel de 'The Last of Us' na CCXP?

O painel acontecerá na Arena Thunder da CCXP no dia 3 de dezembro às 17h. Como tradição, algumas surpresas, trechos exclusivos da série e informações inéditas também serão reveladas durante o painel.

Quais são as ativações de 'The Last of Us' na CCXP?

O estande da HBO conta com uma ativação imersiva na série de "The Last of Us". Os fãs podem se preparar: a experiência toda traz cenas dos games, mas tem uma fila desafiadora. Vale chegar mais cedo para aproveitar a atração sem perder muito tempo para visitar a feira.

Sinopse de 'The Last of Us'

"The Last of Us" é uma série de televisão homônima aos jogos que fizeram sucesso no mundo todo. A história se passa 20 anos depois da destruição da civilização moderna e gira em torno de Joel, um sobrevivente experiente e que atua como contrabandista. Ele é contratado para transportar Ellie, uma garota de 14 anos, para fora de uma das opressivas zonas de quarentena, onde o restante da população vive.

O que deveria ser apenas mais uma tarefa se torna uma jornada cheia de momentos brutais e dolorosos, fazendo com que Joel e Ellie comecem a depender um do outro para sobreviver.