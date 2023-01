"The Consultant", com Christoph Waltz, tem teaser divulgado; veja o vídeo

A Amazon Prime Video já traz logo ao primeiro trimestre uma série com grandes estrelas de Hollywood, que promete tensão e mistério. The Consultant, estrelada por Christoph Waltz e Natt Wolf, chega à plataforma de streaming já em fevereiro.

A história gira em torno de Regus Patoff (Christoph Waltz), um consultor contratado para o melhor desempenho de negócios da CompWare, empresa de jogos baseada em aplicativos. A trama envolve seus métodos nada convencionais e explora a relação entre líderes e colaboradores de uma maneira sombria e cômica.

A série, inspirada no romance de mesmo nome de Bentley Little, de 2015, questionará o quão longe iremos para progredir e sobreviver no ambiente de trabalho, com personagens e tramas que se desenvolvem de maneiras novas e inesperadas.

Assista ao trailer de The Consultant

Quem são os atores de The Consultant?

Além de Christoph Waltz, vencedor do Oscar em 2010 e 2013 como Melhor Ator Coadjuvante, o elenco também conta com Nat Wolff interpretando Craig, Brittany O’Grady no papel de Elaine, e Aimee Carrero como Patti.

O criador, showrunner e produtor executivo Tony Basgallop é acompanhado pelo produtor executivo e diretor do episódio piloto Matt Shakman, e pelos produtores executivos Christoph Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman, ao lado do produtor Kai Dolbashian.

Quando estreia The Consultant?

A série estreia pela Amazon Prime Video no dia 24 de fevereiro.

