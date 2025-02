MP do crédito consignado para trabalhadores do setor privado será editada após o carnaval Informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, que também afirmou que trabalhadores foram “induzidos a erro” ao aderirem ao saque-aniversário do FGTS

“Hoje a pessoa acaba com necessidade recorrendo a um crédito muito caro, mas isso vai mudar“, disse Haddad