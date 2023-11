Taylor Swift: CEO da Time For Fun se pronuncia sobre morte em show

Serafim Abreu, CEO da Time For Fun (T4F), organizadora da turnê da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, publicou um vídeo na manhã desta quinta-feira, 23. A empresa vem recebendo críticas desde a última sexta, quando uma fã da cantora morreu na plateia do show no estádio Nilton Santos, o Engenhão, devido ao calor intenso, à falta de água e à falta de ventilação no local.

À época, um amigo da vítima relatou que ela passou mal no início da apresentação, no momento da primeira música. Nas redes sociais, várias pessoas que estavam no local reclamaram da proibição da entrada no local do show com garrafas de água. Abreu afirma que, mesmo o último fim e semana sendo de calor extremo no Rio, "poderiam ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizeram". Ele cita a criação de locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows e enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de águas descartáveis.

O aprendizado, diz ele, fez com que a T4F incorporasse novas práticas para eventos em dias de calor extremo. "O aumento das temperaturas causados pelas mudanças climáticas é uma realidade. Após o último final de semana, fizemos uma reavaliação da nossas práticas e protocolos para incorporar os aprendizados que tivemos, com foco na execução de eventos com um ambiente de temperaturas extremas", afirmou.

Além disso, Serafim Abreu também diz que todo o setor de eventos precisa repensar o modelo diante dessa nova realidade climática, "com o necessário envolvimento das autoridades competentes". Ele cita que a entrada de garrafas plásticas flexíveis em estádios era proibida por determinação oficial e que foi liberada apenas após o episódio do último final de semana. "Temos o compromisso de participar dessa discussão e contribuir para que possamos todos melhorar as práticas da indústria como um todo", disse.

Dito isso, o executivo informou que a queles que não puderam utilizar seus ingressos na apresentação adiada no Rio procure a empresa nos canais de atendimento até o dia 20 de dezembro para que o reembolso seja feito. Aos fãs que estarão no shows de São Paulo, nos dias 24,25 e 26 de novembro, Abreu afirma que vão manter o reforço da operação, com maior número de pontos de distribuição de água, além de contar com bebedouros espalhados pelo estádio. "Para esse final de semana previsão é de chuva, com temperaturas mais baixas. Nossa equipe está monitorando a previsão do tempo, e fará atualização nas redes, caso necessário", finalizou.

Veja o vídeo na íntegra.