Com The Eras Tour, Taylor Swift pode movimentar R$ 240 milhões em São Paulo

Taylor Swift desembarcou na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 22, para os shows da turnê The Eras Tour. A primeira leva de apresentações ocorreu no Rio de Janeiro na semana passada.

Na capital paulista, os shows ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque. Além de deixar os fãs eufóricos, os três dias da estadia da cantora por aqui podem ser bem lucrativos para a cidade.

Segundo estimativas da SPTuris, empresa de turismo e eventos da prefeitura de São Paulo, as apresentações da cantora devem injetar R$ 240 milhões na economia paulistana.

O levantamento foi feito por meio de um mapeamento dos shows e o cálculo levou em conta o gasto médio per capta de R$ 2.563,00 (média de eventos similares) das pessoas. O valor que deve ser gerado pela The Eras Tour não considera os gastos e ganhos com montagem, locação do estádio, salários, a captação das imagens, os ingressos e outros custos estruturais do evento.

A pesquisa também prevê que cerca de 30% do público que vá para os shows sejam do interior paulista, de outras unidades federativas e até de outros países. São esperados 50 mil turistas, que devem ser responsáveis por movimentar R$ 128 milhões na economia da cidade.

Além da The Eras Tour, a capital deverá fechar o mês de novembro com 26 eventos internacionais. Neste ano, São Paulo já recebeu shows de Roger Waters, RBD, além da corrida de Fórmula 1. A prefeitura estimou que o impacto econômico de todas essas atrações — que devem chegar a público total de 1,3 milhão de pessoas, o equivalente à população de Porto Alegre (RS) — some R$ 3,4 bilhões aos cofres municipais.