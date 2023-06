Taylor Swift: Procon-SP pede explicações a Time for Fun após ingressos acabarem em 1 hora

O Procon-SP informou nesta segunda-feira, 12, que enviou notificações à empresa organizadora dos shows da cantora Taylor Swift, Time For Fun (SHOW3) que acontecerão em novembro no Rio de Janeiro e em São Paulo. O órgão de defesa do consumidor quer que a empresa esclareça os problemas relacionados as vendas de ingresso do show.

De acordo com uma análise preliminar das reclamações de consumidores registradas no site do Procon-SP, os ingressos teriam se esgotado em poucas horas nos canais oficiais; mas, estariam sendo anunciados e vendidos em sites não-oficiais a preços muito maiores. Além disso, o Procon-SP afirmou que há notícias sendo divulgadas pela imprensa sobre a falta de organização nos pontos de venda físicos.

O que fazer?

A orientação de Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP, é que os consumidores registrem suas reclamações no site do Procon-SP, porque elas geram as notificações para que as empresas de shows expliquem os procedimentos adotados e ainda ajudam os órgãos de defesa do consumidor a analisar e estudar formas de melhorar as relações de consumo, além, claro, do apoio na mediação de conflitos.

A partir da notificação, a empresa organizadora tem um prazo para apresentar suas explicações e, nos casos pertinentes, adotar medidas que solucionem os problemas apontados, de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. Tal procedimento faz parte do processo para uma eventual realização de ações fiscalizatórias, quando devidas e para melhor orientar os consumidores em eventuais outras medidas.

Menos de 1 hora

Os ingressos dos três shows de Taylor Swift inicialmente anunciados se esgotaram em menos de 1 hora. Só a fila de espera online acumulou mais de 2 milhões de pessoas. A "The Eras Tour" já é a bilheteria mais concorrida do ano no Brasil. No dia 9, a segunda pré-venda, garantida pelo C6 Bank, esgotou em 37 minutos e teve fila de espera com mais de 1 milhão de pessoas. As vendas comuns começaram hoje, às 10h, e durarão até o fim dos estoques.

Fãs da cantora acamparam na frente dos estádios Allianz-Parque e Nilton Santos (Engenhão) para conseguir um ingresso na bilheteria física. Por lá, além da fila quilométrica, os fãs também entraram em discussão para conter a ação de cambistas — que compram uma grande quantidade de ingressos para revenda — e a polícia foi chamada ao local para evitar brigas. Ao g1, alguns fãs relataram que os cambistas tentaram furar a fila e ameaçaram quem já estava no local.

Em São Paulo, a fila de pessoas chega a circundar o estádio. No Rio de Janeiro, os fãs fizeram contagem regressiva para abertura dos portões da bilheteria física.